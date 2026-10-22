عاصفتان متتاليتان تضربان بريطانيا وتحذيرات من رياح وأمطار غزيرة

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من تعرض مناطق واسعة في البلاد لعاصفتين متتاليتين خلال الأيام المقبلة، مع توقعات برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في اضطرابات بحركة النقل ومخاطر على السلامة.

وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، أن العاصفة "أوستن"، وهي الأولى التي تحمل اسما خلال الموسم الحالي، من المتوقع أن تؤثر على جنوب غرب إنجلترا غدا الجمعة، مع إصدار تحذير من الرياح الشديدة في كورنوال وديفون وجزر سيلي، حيث قد تصل سرعة الهبات إلى 80 ميلا في الساعة في المناطق الساحلية المكشوفة.

وأضافت الصحيفة أن العاصفة الثانية "بويلو" ستؤثر على أيرلندا الشمالية واسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقعات بهبات رياح تصل إلى 80 ميلا في الساعة في المناطق الساحلية، فضلا عن هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات واضطرابات في حركة السفر.

ودعا مكتب الأرصاد الجوية، المواطنين، إلى متابعة التحديثات الجوية، وتوخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن حواف المنحدرات والسواحل المضطربة، وتأمين الأغراض الخارجية التي قد تحملها الرياح القوية.