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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع وكيل وزارة الري في قضية الرشوة: مرافعة النيابة تضمنت ما يتمسك به دفاع موكلي

رشوة
رشوة
رامي المهدي

كشف دفاع المتهم الأول، وكيل وزارة الري بالمنوفية، في قضية رشوة وزارة الري الكبرى، عن أبرز الدفوع التي تمسك بها خلال مرافعته أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، مؤكدًا أن ما ورد في مرافعة النيابة العامة بشأن وقف مستحقات إحدى الشركات يمثل نقطة جوهرية في دفاعه.

وأوضح الدكتور أمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في القضية،  أنه تمسك بما ورد في مرافعة النيابة بشأن أن وزير الري هو من أوقف صرف مستحقات الشركة، التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه، وكلف جهاز التفتيش الفني بالوزارة بفحص أعمالها، على أن يُعرض الأمر عليه قبل اتخاذ قرار الصرف.

واستند الدفاع إلى هذه النقطة في مناقشة مدى صلة موكله بقرار صرف المستحقات، إلى جانب دفوع أخرى تتعلق ببطلان الإجراءات والتحريات والتسجيلات، وانتفاء أركان جريمة الرشوة، بحسب ما أورده في مرافعته.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعات دفاع باقي المتهمين.

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