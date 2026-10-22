آخرون أكثر ذنبا منه.. بن غفير يدافع عن نتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر

أقرّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل جزءًا من المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023، لكنه اعتبر أن هناك مسؤولين آخرين يتحملون قدرًا أكبر من اللوم، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية (Ynet).

وجاءت تصريحات بن غفير، خلال مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية، أُجريت باللغة الإنجليزية، في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية منذ 4 سنوات.

وقال بن غفير إن نتنياهو ارتكب أخطاءً ولا يمكن اعتباره بريئًا تمامًا من المسؤولية، لكنه أرجع الإخفاق الرئيسي إلى الأجهزة الاستخباراتية، مضيفًا: «نتنياهو ليس بريئًا من اللوم، لكن هناك كثيرين أكثر ذنبًا منه».

وفي سياق آخر من المقابلة، تطرق بن غفير إلى مواقفه السابقة بشأن العرب في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه كان يؤيد في السابق إخراج جميع العرب من البلاد، قبل أن يعلن تغيرًا في موقفه، قائلًا: «الآن أعتقد أنه قد يكون هناك بعض العرب، أتقبل وجود عرب يعيشون هنا».

وتأتي هذه التصريحات؛ في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية السياسية والأمنية عن هجوم 7 أكتوبر، والإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي سبقته، وما ترتب عليه من تداعيات واسعة على المستويين السياسي والأمني.