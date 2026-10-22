قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»
مصطفى بكري: حضور الرئيس السيسي جلسات منتدى مصر منحه زخمًا كبيرًا
مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة
أحمد موسى: انخفاض جديد متوقع للدولار بعد قفزته الكبيرة
فيلم تسجيلي في منتدى مصر لاستعراض إنجازات الدولة في قطاع الطاقة
أسامة الأزهري: إعداد 700 كتاب لمعالجة قضايا الوقف
فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا
منتدى مصر 2026| وكيل «الدراسات الإفريقية»: الإنتاج والتصدير ركيزتان للتحول الاقتصادي المستدام
نزل 10 جنيهات ... سعر الذهب في الصاغة الآن
ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
الرئيس السيسي: أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول
بدأنا إنتاج 100 فيلم منذ 5 أشهر.. وزير الأوقاف: نستهدف إغراق السوشيال ميديا بمحتوى لمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

آخرون أكثر ذنبا منه.. بن غفير يدافع عن نتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر

بن غفير
بن غفير
فرناس حفظي

أقرّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل جزءًا من المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023، لكنه اعتبر أن هناك مسؤولين آخرين يتحملون قدرًا أكبر من اللوم، وفقًا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية (Ynet).

وجاءت تصريحات بن غفير، خلال مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية، أُجريت باللغة الإنجليزية، في أول مقابلة له مع وسائل إعلام أجنبية منذ 4 سنوات.

وقال بن غفير إن نتنياهو ارتكب أخطاءً ولا يمكن اعتباره بريئًا تمامًا من المسؤولية، لكنه أرجع الإخفاق الرئيسي إلى الأجهزة الاستخباراتية، مضيفًا: «نتنياهو ليس بريئًا من اللوم، لكن هناك كثيرين أكثر ذنبًا منه».

وفي سياق آخر من المقابلة، تطرق بن غفير إلى مواقفه السابقة بشأن العرب في إسرائيل، مشيرًا إلى أنه كان يؤيد في السابق إخراج جميع العرب من البلاد، قبل أن يعلن تغيرًا في موقفه، قائلًا: «الآن أعتقد أنه قد يكون هناك بعض العرب، أتقبل وجود عرب يعيشون هنا».

وتأتي هذه التصريحات؛ في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤولية السياسية والأمنية عن هجوم 7 أكتوبر، والإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية التي سبقته، وما ترتب عليه من تداعيات واسعة على المستويين السياسي والأمني.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بن غفير الأجهزة الاستخباراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

بي واي دي سي ليون 5 2026

أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان .. مرسيدس مايباخ 2027 الفاخرة الجديدة

سلسلة Redmi Book 2027

الجيل الجديد يقترب .. شاومي تكشف عن موعد إطلاق أجهزة Redmi Book 2027

بالصور

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد