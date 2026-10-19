قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لا غنى عنها" وهتتعبوا معانا شوية| أول رد من وزير التعليم على مطالب إلغاء التقييمات
بمنتدى مصر 2026.. فيلم تسجيلي يرصد أهم مشاكل الطلاب والمدرسين في العملية التعليمية
الزمالك يصدر بياناً رسمياً عن رد الجبلاية على شكوى أخطاء مباراة القمة
وزير التعليم: أنشأنا 150 ألف فصل خلال الـ10 سنوات الماضية بتكلفة وصلت لـ200 مليار جنيه
منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس ارتفعت لـ90% بمعظم المحافظات
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
وزير التعليم: كثافات الفصول أثرت سلباً على تحصيل الطلاب وقدرة المعلمين على آداء دورهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتخابات الاحتلال على صفيح ساخن.. أوروبا تلوّح بعقوبات قاسية إذا عاد بن غفير وسموتريتش للحكومة

سموتريتش و بن غفير
سموتريتش و بن غفير
فرناس حفظي

حذّر قادة يهود في أوروبا ، من احتمالات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إسرائيل، في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتشكيلة الحكومة التي ستفرزها، وسط تصاعد الخلافات بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، أن أرييل موزيكانت، رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي ونائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، كشف عن تحركات يجريها قادة يهود بالتنسيق مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين ، لعرقلة خطط تستهدف فرض عقوبات مشددة على إسرائيل قبل الانتخابات المقبلة.

وأوضح موزيكانت، أن هذه التحركات تستهدف إقناع الدول الأوروبية بتأجيل اتخاذ إجراءات عقابية إلى حين اتضاح نتائج الانتخابات المقررة في إسرائيل، مشيرًا إلى أن بعض الدول، بينها إسبانيا وأيرلندا، تدفع باتجاه تشديد الضغوط على تل أبيب.

وبحسب التقرير، تشمل الإجراءات التي تدرسها دول أوروبية حرمان إسرائيل من وضعها التجاري المفضل مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تقييد مشاركتها في برامج التمويل البحثي والأكاديمي الأوروبية، وهي خطوات قد تلحق أضرارًا بقطاعات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إسرائيل.

وأشار موزيكانت إلى أن المشاركة في برامج البحث الأوروبية تمثل أهمية كبيرة للمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، لما توفره من تمويل وفرص للتعاون العلمي وتبادل الطلاب والباحثين، محذرًا من أن استبعاد إسرائيل من هذه الشبكات قد يوجه ضربة قوية لقطاع البحث والتطوير.

الحكومة الإسرائيلية المقبلة في قلب الحسابات الأوروبية

ونقل التقرير عن موزيكانت تحذيره من أن فرص تجنب العقوبات تظل هشة ومرتبطة، إلى حد كبير، بتشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، موضحًا أن مسؤولين أوروبيين ربطوا احتمال فرض عقوبات واسعة بمشاركة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الحكومة الجديدة، إلى جانب استمرار أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الاعتداءات على الفلسطينيين والمراقبين الدوليين خلال موسم قطف الزيتون، فضلًا عن الهجمات التي استهدفت صحفيين وشخصيات أوروبية في الضفة الغربية، تزيد صعوبة الدفاع عن إسرائيل أمام الرأي العام الأوروبي.

واستشهد موزيكانت بالاعتداء على المصورة الصحفية في صحيفة «واشنطن بوست» هايدي ليفين، وكذلك تعرض برنار بودو، رئيس بلدية أولواري إيمري في شمال فرنسا، لاعتداء في بلدة الطيبة بالضفة الغربية، معتبرًا أن الصور المتداولة لهذه الوقائع تعزز الضغوط على إسرائيل وتضع حلفاءها الأوروبيين في موقف صعب.

تحذيرات من امتداد التداعيات إلى الجاليات اليهودية

وحذّر موزيكانت من أن الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على إسرائيل قد تمتد آثارها إلى الجاليات اليهودية في أنحاء أوروبا، مشيرًا إلى مخاوف من تحول بعض الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل إلى اعتداءات تستهدف أفرادًا ومؤسسات ومتاجر يهودية وكنسًا.

كما أشار إلى اتساع حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في دول أوروبية، بينها إسبانيا وبلجيكا، محذرًا من أن المقاطعة قد تتحول إلى استهداف لليهود على أساس هويتهم، في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية.

وفي رسالته إلى الناخبين الإسرائيليين، شدد موزيكانت على أن نتائج الانتخابات المقبلة لن تقتصر تداعياتها على الداخل الإسرائيلي، بل قد تؤثر أيضًا على أوضاع الجاليات اليهودية في أوروبا، في ظل تنامي الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي سيظل مرتبطًا بالتطورات السياسية داخل إسرائيل، وبمدى استمرار التوترات والعنف في الضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الحكومة الإسرائيلية.

قادة يهود أوروبا الاتحاد الأوروبي إسرائيل الانتخابات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

ترشيحاتنا

فضل شاكر ونجله محمد

تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر ونجله في مدينة الخُبر 30 أكتوبر

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور بلوك جديد

لقاء الخميسي

سماح ولقاء والأتربي وثلاثة أطفال في لجنة تحكيم مهرجان المنصورة

بالصور

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد