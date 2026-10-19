زلزال سياسي في إسرائيل.. بيني جانتس ينسحب من الانتخابات المقبلة: لن أترشح

أعلن بيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، قراره عدم الترشح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مؤكداً عزمه مواصلة العمل من أجل تحقيق الوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وقال جانتس إنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الوحدة تمثل الحل الوحيد لمنع وقوع كارثة جديدة وحماية إسرائيل من التحديات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يدلي غانتس بتصريح لوسائل الإعلام في كفار مكابيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتوضيح موقفه عقب إعلانه عدم الترشح.

ويأتي القرار بعدما أكد غانتس الأسبوع الماضي عزمه خوض الانتخابات حتى النهاية، مشيراً إلى أن مواجهة الأعداء تتطلب العمل على تحقيق الوحدة الداخلية، وهو ما يسلط الضوء على التحول في موقفه السياسي خلال فترة قصيرة.

ويُنتظر أن يثير إعلان غانتس تساؤلات بشأن مستقبل حزب «أزرق أبيض» وموقعه في خريطة المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات المقبلة.