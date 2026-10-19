قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7مليون 217 ألف مشاهدة.. بوكاست شهادة للتاريخ لـ مصطفى بكري يحقق أرقاما قياسية على السوشيال ميديا
ضيوف في التوقيت الخاطيء.. مشاهد لسياح يتناولون القهوة ويتنزهون وسط النيران والاشتباكات
جماهير طرابزون تملأ الشوارع وتغني لصلاح قبل مواجهة بشكتاش ..صور
الرئيس السيسي عن منتدى مصر: الحكومة جاية تقول ده اللي إحنا عملناه
الرئيس السيسي: الدولة مش الحكومة بس.. الدولة بشعبها كله
الرئيس السيسي: لازم نفتكر أحداث 2011 ونستدعي الذاكرة
انسحب منافسه.. اتحاد العاصمة الجزائري أول المتأهلين إلى الكونفدرالية
الرئيس السيسي: هفضل أتكلم عن الاستقرار والأمن لحد ما أمشي من مكاني
جهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية خلال 2026
عموتة يراقب ثنائي القناة في مباراة الأهلي بالدوري
شوبير : منتخب مصر للكرة الطائرة تأهل رسمياً لبطولة كأس العالم بولندا 2027
الرئيس السيسي: مهما اختلفنا مع الحكومة أو الرئيس لازم نحافظ على بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال سياسي في إسرائيل.. بيني جانتس ينسحب من الانتخابات المقبلة: لن أترشح

بيني غانتس ينسحب من الانتخابات المقبلة
بيني غانتس ينسحب من الانتخابات المقبلة
فرناس حفظي

أعلن بيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، قراره عدم الترشح في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، مؤكداً عزمه مواصلة العمل من أجل تحقيق الوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وقال جانتس إنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن الوحدة تمثل الحل الوحيد لمنع وقوع كارثة جديدة وحماية إسرائيل من التحديات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يدلي غانتس بتصريح لوسائل الإعلام في كفار مكابيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لتوضيح موقفه عقب إعلانه عدم الترشح.

ويأتي القرار بعدما أكد غانتس الأسبوع الماضي عزمه خوض الانتخابات حتى النهاية، مشيراً إلى أن مواجهة الأعداء تتطلب العمل على تحقيق الوحدة الداخلية، وهو ما يسلط الضوء على التحول في موقفه السياسي خلال فترة قصيرة.

ويُنتظر أن يثير إعلان غانتس تساؤلات بشأن مستقبل حزب «أزرق أبيض» وموقعه في خريطة المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات المقبلة.

بيني غانتس رئيس حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي إسرائيل الانتخابات الاسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

بالصور

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص
طريقة عمل القرنبيط المشوي بصوص الهريسة والحمص

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد