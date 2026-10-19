مخاوف من كارثة صحية في إسرائيل.. إلزام سكان كفار حباد بغلي المياه قبل الاستخدام

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية فرض إلزامية غلي المياه في بلدة كفار حباد قبل استخدامها للشرب أو الطهي أو تحضير الأدوية أو تنظيف الأسنان، وذلك عقب ظهور نتائج غير طبيعية في عينات المياه التي جرى فحصها.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الوزارة أصدرت التعليمات الاحترازية لحين إشعار آخر، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع نتائج الفحوص وضمان سلامة السكان.

وأوضحت التعليمات أنه يُسمح باستخدام المياه للاستحمام والنظافة الشخصية، مع ضرورة غليها قبل استخدامها في الأغراض الأخرى المحددة، على أن يستمر العمل بهذه الإجراءات حتى صدور تعليمات جديدة من السلطات الصحية.