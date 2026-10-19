قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«كيف يُوجه الوعي».. الرئيس السيسي يشاهد فيلما عن الشائعات التي تواجه مصر
الرئيس السيسي: حديثي المتكرر عن أحداث ٢٠١١ هدفه استدعاء الذاكرة والوعي
في افتتاح منتدى مصر 2026.. الرئيس السيسي يحذر من محاولات تحطيم الذاكرة الوطنية ومواجهة الشائعات
رئيس الوزراء: منتدى مصر 2026 سيكون للمواطن فهو "بطل الحكاية"
في منتدى مصر 2026| وزير التعليم يعلن ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس وانتهاء أزمة عجز المعلمين
إبراهيم العسال: مصر ملاذ الأنبياء ومنارة العلم.. وهويتنا أكبر من أن يشكلها أحد
مها بسيوني: المصريون رغم كل اللي بيمروا بيه بيقولوا «تحيا مصر».. ونفسي أبقى شبه مصر
رئيس الوزراء: تخصيص يوم للمواطن في منتدى مصر لطرح القضايا التي تشغل الرأي العام.. و450 مواطنا يشاركون في جلسات الاستماع ويطرحون 150 فكرة ومقترحا
مدبولي: "منتدى مصر 2026 " يهدف إلى حوار جاد وبناء حول واقع ومستقبل مصر
40 قتيلا حصيلة هجوم حوثي على معسكر العلم في شبوة
مدبولي: 70% من اهتماماتنا العامين المقبلين بالتعليم والأسعار والأجور والمعاشات
مدبولي: الهدف الأساسي للحكومة خدمة المواطن.. والشعب تحمل طوال 15 سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوامر تجنيد مزيفة تشعل إسرائيل.. آيزنكوت يربك الانتخابات والليكود يتحرك قضائيا

نتنياهو وغادي ايزنكوت
نتنياهو وغادي ايزنكوت
فرناس حفظي

أثار حزب «يشار» بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت جدلاً واسعاً، بعد توزيع مئات الآلاف من الرسائل على منازل الناخبين الشباب، صيغت في شكل أوامر تجنيد عسكرية، في إطار حملة انتخابية تستهدف حشد الأصوات ضد ما وصفه الحزب بتهرب الحكومة الإسرائيلية من الخدمة العسكرية.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن الرسائل تضمنت دعوة إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية لمدة أربع سنوات، مع تحديد يوم 26 أكتوبر موعداً للالتحاق، فيما حملت الأظرف عبارات تحاكي المراسلات الرسمية للجيش الإسرائيلي، من بينها اسم الجيش ومكتب التجنيد في تل هاشومير، إلى جانب الإشارة إلى «الأمر رقم 8»، مع توضيح أن الرسالة صادرة نيابة عن حزب «يشار!» بزعامة آيزنكوت.

آيزنكوت يوظف ملف التجنيد في معركة الانتخابات

وأوضح الحزب أن الحملة تستهدف تحذير الشباب والشابات من تداعيات استمرار الحكومة الحالية، معتبراً أن إعادة انتخاب حكومة لا تضمن المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية قد تؤدي إلى تمديد فترات الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

وأشار الحزب إلى أن الرسائل تتضمن دعوة الناخبين الشباب إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم 27 أكتوبر، بهدف منع استمرار ما وصفه بالتهرب الجماعي من الخدمة العسكرية.

وأضاف أن الحكومة المقبلة ستعمل، وفقاً لتعهداته، على ضمان تجنيد الجميع منذ تشكيلها، معتبراً أن القضية تمثل اختباراً لطبيعة القيادة التي ستتولى إدارة إسرائيل، وقدرتها على معالجة أزمة التجنيد وتعزيز الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

الليكود يتقدم بالتماس ضد الحملة

وفي المقابل، تقدم حزب الليكود، عبر محاميه إيلان بومباخ، بالتماس إلى لجنة الانتخابات المركزية ضد آيزنكوت وحزبه، مطالباً بوقف توزيع الرسائل، بدعوى أنها توحي بأنها صادرة عن الجيش الإسرائيلي، بما قد يخلق انطباعاً مضللاً بوجود ارتباط بين المؤسسة العسكرية والحزب السياسي.

واعتبر الالتماس أن الحملة تستخدم رموزاً وشعارات عسكرية لأغراض انتخابية، بما قد يشكل مخالفة للقواعد المنظمة للدعاية السياسية، ولا سيما الحظر المفروض على استخدام الجيش الإسرائيلي في الدعاية الانتخابية بطريقة توحي بارتباطه بحزب أو قائمة مرشحين، فضلاً عن الاعتراض على استخدام ممتلكات عامة لأغراض سياسية.

غضب داخل الجيش الإسرائيلي ومخاوف بين الأسر

وأثارت الحملة انتقادات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ نقل التقرير عن الجيش الإسرائيلي استياءه من الخطوة، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».

كما أثارت الرسائل قلق بعض الأسر الإسرائيلية، بعدما تلقى شباب يستعدون للالتحاق بالخدمة العسكرية أظرفاً بدت في ظاهرها شبيهة بالمراسلات الرسمية الخاصة بالتجنيد.

ونشرت إحدى الأمهات صورة للرسالة عبر منصة «إكس»، موضحة أن ابنها البالغ من العمر 18 عاماً من المقرر أن يلتحق بالجيش في يناير المقبل، وأن الأسرة فوجئت بوصول الظرف الموجه إليه، معتبرة ما حدث أمراً غير مقبول.

وتعكس هذه الواقعة تصاعد توظيف ملف التجنيد الإجباري في المنافسة السياسية الإسرائيلية، في ظل الخلافات بشأن توزيع أعباء الخدمة العسكرية، لتتحول القضية إلى إحدى ساحات الصراع الانتخابي بين حزب آيزنكوت والليكود، وسط اتهامات متبادلة بشأن استغلال المؤسسة العسكرية في الدعاية السياسية.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت الناخبين الشباب أوامر تجنيد عسكرية الحكومة الإسرائيلية الخدمة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

العربية

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وقد تساعد على حماية القلب

الخضراوات الورقية.. فوائد تتجاوز الفيتامينات وتساعد على حماية القلب

بالصور

جمال وذوق راقى.. أسما شريف منير تتألق في الجونة بالحجاب

اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب
اسما شريف منير تتألق فى الجونة بالحجاب

إنقاذ 5 تلاميذ بعد سقوطهم داخل ترعة بالمنوفية

العربية
العربية
العربية

يسرا تتألق بفستان صيفي يجمع بين الفخامة والأناقة

يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة
يسرا تتألق بفستان صيفي حمالات يجمع بين الفخامة و الإناقة

استعدوا خلال أيام.. موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي في مصر

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد