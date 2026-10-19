توك شو| ترامب يعلن تأييده لإعادة انتخاب نتنياهو.. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مقذوف في نجران.. وأحمد موسى يكشف تفاصيل مناقشات تفويض الجيش لدعم السعودية

نشر موقع «صدى البلد»، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ترامب: أؤيد بشكل كامل ومطلق إعادة انتخاب نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده الكامل والمطلق لنتنياهو لإعادة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

أحمد موسى يكشف تفاصيل مناقشات تفويض الجيش لدعم السعودية.. وتحركات مصرية وفق الدستور

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مناقشات مجلس النواب بشأن تفويض القوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم اللازم للمملكة العربية السعودية قد تستمر لمدة تصل إلى 3 أيام، لإتاحة الفرصة أمام النواب لإبداء آرائهم وتسجيل مواقفهم خلال الجلسة السرية المخصصة لمناقشة هذا الملف.

الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مقذوف في نجران

أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مقذوف في نجران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

عمرو أديب: انطلاق منتدى مصر الاقتصادي غدًا بمشاركة أكثر من 9 آلاف شخص ومناقشة قضايا التعليم والاقتصاد

أكد الإعلامي عمرو أديب أن غدًا سيشهد انعقاد مؤتمر مهم ضمن فعاليات منتدى مصر الاقتصادي، بمشاركة ضيوف بارزين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة والتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة.

مشاري العفاسي: أتمنى أن يضم تتر صاحبة السعادة قراء مصر العظماء

استهل الشيخ مشاري راشد العفاسي حلقة استثنائية من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من سورة إبراهيم، بصوت عذب ومؤثر، أضفى أجواءً روحانية على الحلقة.

محمد الباز: خبرة الرئيس السيسي العسكرية تمنحه فهمًا عميقًا لمؤسسات الدولة

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن الخلفية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي وخبرته الممتدة لنحو 38 عامًا داخل القوات المسلحة أسهمتا في تكوين رؤية واسعة لديه بشأن مؤسسات الدولة المصرية وطبيعة عملها.

اتساع نطاق المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي وتقدم للقوات المسلحة اليمنية.. ماذا يحدث؟

قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، إن المواجهات العسكرية بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية تتسع على عدة جبهات، وسط إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والاشتباكات في عدد من المناطق.

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تشارك في المشروعات التنموية لتعزيز الأمن القومي

أكد العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن التنمية الاقتصادية تعد أحد العناصر الرئيسية للقوة الشاملة للدولة، مشددًا على أن مفهوم الأمن القومي لا يقتصر على القدرات العسكرية، وإنما يشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات.

نشأت الديهي: مصر ستقدم الدعم اللازم للسعودية وتسعى لنزع فتيل الأزمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، مشددًا على استعداد الدولة المصرية لتقديم الدعم اللازم للمملكة، بالتوازي مع التحرك لاحتواء الأزمة ومنع اتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

سمير فرج يكشف سيناريوهات الدعم العسكري المصري للسعودية.. من تبادل المعلومات إلى منظومات الدفاع الجوي

كشف اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن مجموعة من السيناريوهات المحتملة للدعم العسكري الدفاعي الذي يمكن أن تقدمه مصر للمملكة العربية السعودية، موضحًا أن أوجه التعاون قد تتدرج من تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستعانة بالخبرات العسكرية، إلى توفير الأسلحة والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي، وصولًا إلى مشاركة القوات المسلحة، وفقًا لطبيعة الاحتياجات السعودية والقدرات المتاحة لدى الجانب المصري.