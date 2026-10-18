محمد الباز: خبرة الرئيس السيسي العسكرية تمنحه فهمًا عميقًا لمؤسسات الدولة

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن الخلفية العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي وخبرته الممتدة لنحو 38 عامًا داخل القوات المسلحة أسهمتا في تكوين رؤية واسعة لديه بشأن مؤسسات الدولة المصرية وطبيعة عملها.

العمل القيادي داخل القوات المسلحة

وأوضح الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي مر بمراحل مختلفة من العمل القيادي داخل القوات المسلحة، معتبرًا أن هذه التجربة منحته معرفة بطبيعة المؤسسات الوطنية وآليات إدارتها.

وأضاف أن الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية يتطلب، من وجهة نظره، خبرة وفهمًا عميقًا للدولة ومؤسساتها، قائلًا إن تولي المسؤولية لا يمكن أن يأتي بمعزل عن الخبرات والتجارب السابقة.

هجمات متكررة على القوات المسلحة

واتهم الباز جماعة الإخوان المسلمين بشن هجمات متكررة على القوات المسلحة، معتبرًا أن هذه المواقف تأتي في إطار استهداف مؤسسات الدولة.

ووصف القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية بأنها تتناسب مع مكانته السياسية وما يراه من زعامة لديه.