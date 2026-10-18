محمد الباز: بعض القوى السياسية تتحرك دون رؤية واضحة في ملف الانتخابات الرئاسية

انتقد الكاتب الصحفي محمد الباز ما وصفه بغياب الرؤية لدى بعض القوى السياسية في تعاملها مع النقاشات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أن هناك أطرافًا تتحدث في وسائل الإعلام دون طرح تصور واضح بشأن المرحلة القادمة.

أمر غير مسبوق في تاريخ مصر

وقال الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيترك السلطة، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مسبوق في تاريخ مصر.

هوية المرشح الرئاسي المقبل

وأضاف أن الجدل المتصاعد حول هوية المرشح الرئاسي المقبل وآليات اختياره يعكس تباينًا في المواقف السياسية والإعلامية، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف، بحسب رؤيته، تسعى إلى إفشال رؤية الرئيس السيسي المتعلقة باختيار المرشح المقبل.

حسم هوية المرشح النهائي

وأكد الباز أن الحديث عن الاستحقاق الرئاسي لا يقتصر على طرح أسماء محتملة، بل يمتد إلى مناقشة المسارات التي يمكن أن تسهم في إعداد المرشح وتأهيله، لافتًا إلى أن الأكاديمية العسكرية قد تكون أحد هذه المسارات، دون أن يعني ذلك حسم هوية المرشح النهائي.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى النقاشات الدائرة بشأن الانتخابات المقبلة في إطار أوسع يتعلق بمستقبل الحياة السياسية وآليات اختيار المرشح الرئاسي.