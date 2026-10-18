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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتساع نطاق المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي وتقدم للقوات المسلحة اليمنية.. ماذا يحدث؟

المواجهات العسكرية
المواجهات العسكرية
محمود زيدان

قال إياد الموسمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من عدن، إن المواجهات العسكرية بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية تتسع على عدة جبهات، وسط إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والاشتباكات في عدد من المناطق.

وأوضح الموسمي خلال مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات الحكومية أعلنت إحراز تقدم في منطقة صبر وجبل صبر بمحافظة تعز، وطرد الحوثيين من بعض المواقع التي سيطروا عليها خلال اليومين الماضيين، في إطار العمليات العسكرية المستمرة لاستعادة السيطرة على المواقع الميدانية.

وأضاف أن مناطق شمال تعز شهدت، قبل دقائق من المداخلة، ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في تبة الضنين، إلى جانب غارات أخرى في ريف المحافظة، الذي يشهد مواجهات يومية وتصعيدًا عسكريًا متواصلًا.

وفيما يتعلق بجبهة باب المندب، أشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن قوات العمالقة أعلنت، في بيان صدر اليوم، وصولها إلى مضيق باب المندب وتأمينه بالكامل، فضلًا عن السيطرة على المعسكرات المحيطة به، في تقدم وصفه بأنه يحمل أهمية استراتيجية بالنظر إلى الموقع الحيوي للمضيق.

ولفت الموسمي إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار المعارك مع الحوثيين، الذين يدفعون بأعداد كبيرة من المقاتلين للحفاظ على مواقعهم، بحسب ما أورده المراسل، مشيرًا إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة في عدد من المناطق.

المواجهات العسكرية أخبار توك شو الحوثي

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