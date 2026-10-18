الخارجية: اتصالات مكثفة لاحتواء التصعيد.. وتسوية أزمات المنطقة دون مصر ستكون منقوصة

أكد السفير نادر تركي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتمسك بمبادئها وقيمها المعلنة، وتواصل العمل على دفع المسار السياسي وتقديم المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة الراهنة.

وقال نادر تركي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن مصر تضطلع بدور فاعل في جهود تسوية أزمات المنطقة، مشددًا على أن أي تسوية إقليمية لن تكون مكتملة في غياب الدور المصري.

وأشار إلى أن الاتصالات المصرية لم تتوقف على مدار الأيام الماضية، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة، لافتًا إلى استمرار التواصل مع جميع الأطراف المعنية بهدف خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية.

أمن واستقرار المنطقة

وتابع أن مصر رفضت جميع الاعتداءات التي استهدفت دول الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، في موقف يعكس تمسك القاهرة بمبادئها المعلنة وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.