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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية وخفض التصعيد

الدكتور بدر عبدالعاطي والأمير فيصل بن فرحان
الدكتور بدر عبدالعاطي والأمير فيصل بن فرحان
يارا أمين

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إجراء اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لبحث التطورات الإقليمية الجارية وأهمية خفض التصعيد.

وقال عبد العاطي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه أجرى اتصالًا مع نظيره السعودي، في إطار التشاور بشأن المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوترات الراهنة.

ويأتي الاتصال في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والسعودية بشأن القضايا الإقليمية، بما يدعم جهود التهدئة ويحد من اتساع نطاق التصعيد.

بدر عبد العاطي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية

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