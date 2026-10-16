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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدر عبد العاطي يبحث مع وزيرة التخطيط الأردنية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي
فرناس حفظي

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، السيدة زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن الحرص المتبادل على توسيع آفاق الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتبادل الخبرات بشأن السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، فضلا عن بحث فرص توسيع التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من آليات التمويل المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية لدعم الخطط التنموية في البلدين الشقيقين . 

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في إطار المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتكثيف التشاور بشأن أولويات التنمية في الدول العربية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وحشد التمويلات اللازمة لدعم المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية صندوق النقد الدولي بانكوك

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