إجراء احترازي.. السفارة الهولندية بالقاهرة تغلق أبوابها أمام الجمهور حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة الهولندية في القاهرة اليوم الخميس عن إغلاق أبوابها أمام الجمهور حتى إشعار في إجراء احترازي.

إغلاق السفارة الهولندية بالقاهرة

وأوضحت سفارة أمستردام بالقاهرة أن وزارة الخارجية الهولندية اتخذت هذا القرار في ضوء المظاهرات التي جرت أمام المبنى، وتم إبلاغ الأشخاص الذين لديهم مواعيد في السفارة، أو سيتم إبلاغهم قريبًا، بإعادة جدولة مواعيدهم.

وأشارت السفارة الهولندية في بيان لها أن هذا القرار لا يشمل الإغلاق المؤقت لخدمات شركة VFS Global في القاهرة"، مضيفة أنه "إذا كنت بحاجة إلى مساعدة عاجلة من السفارة أو القنصلية، يُرجى الاتصال بهما عبر الرقم +31 247 247 247".