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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القانون ينطبق على الجميع.. بيان من سفارة هولندا بالقاهرة بعد مظاهرات مطالبة بالإفراج عن أحمد ناصر

سفارة هولندا بالقاهرة
سفارة هولندا بالقاهرة
إلهام عبد العزيز

نشرت سفارة هولندا بالقاهرة قبل بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك علي خلفية التظاهرات الأخيرة أمام مبني السفارة.

مظاهرات أمام سفارة هولندا في مصر

وجاء في البيان: تتمتع المملكة الهولندية وجمهورية مصر العربية بعلاقات جيدة وتتعاونان في العديد من المجالات، مما تتيح لنا شراكتنا المتكافئة مناقشة المخاوف وكذلك الاختلاف في الرأي مع بعضنا البعض.

وتابع: خلال الأيام الماضية، تم تنظيم مظاهرات أمام السفارة المصرية في لاهاي وكذلك أمام السفارة الهولندية في القاهرة.

وأضاف: في المملكة الهولندية، يتمتع الأفراد بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، ويجب ضمان أمن السفارات وموظفيها في جميع الأوقات، إن المملكة الهولندية تأخذ مسؤوليتها في حماية السفارة المصرية على محمل الجد، ونثق بأن جمهورية مصر العربية ستقوم بالمثل تجاه سفارتنا وموظفيها في القاهرة.

واستكمل: عندما يتم احتجاز أفراد في المملكة الهولندية، ينطبق القانون نفسه على الجميع، ويحق للجميع التمتع بالحماية القانونية نفسها.

وكان شهد محيط سفارة هولندا بالقاهرة قبل يومين تظاهرات مطالبة بالإفراج عن المواطن المصري أحمد ناصر والذي تم القبض عليه قبل أيام في لاهاي.

سفارة هولندا بالقاهرة أحمد ناصر القبض على أحمد ناصر

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