رفض الاعتراف بالإبادة في غزة.. طرد إسرائيلي من دورة لتعلم اللغة في هولندا

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة، أن إسرائيلي طرد من دورة تابعة للحكومة الهولندية بسبب موقفه من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، بأن إسرائيليًا يقيم في هولندا مُنع من الالتحاق بدورة لغة حكومية، ضمن الإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسية الهولندية، بعدما رفض الإقرار بأن ما يحدث في قطاع غزة يمثل إبادة جماعية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الإسرائيلي تقدم للتسجيل في دورة اللغة، وهي جزء من عملية الاندماج المطلوبة ضمن مسار الحصول على الجنسية، إلا أن المعلم رفض قبوله، وطالبه أولًا بالاعتراف بأن ما يجري في غزة يمثل "مجزرة" أو "إبادة جماعية".

رفض المواطن الإسرائيلي تقديم هذا الإقرار، ما أدى إلى عدم السماح له بالمشاركة في الدورة، وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن أن منظمة إسرائيلية تعتزم التحرك بشأن الواقعة، في ظل الجدل المتزايد في هولندا وأوروبا حول المواقف من الحرب في غزة وتأثيرها على المؤسسات التعليمية وبرامج الاندماج.