مصر والصين تبحثان توسيع التعاون في بناء القدرات والتدريب

عقد السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني، لقاء مع الدكتور وو بن، رئيس الأكاديمية الصينية للتدريب، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها المسؤول الصيني حالياً على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة.

واستهدف اللقاء بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات، والتعاون الفني، والاستثمار في رأس المال البشري.

وسلط المسؤولان الضوء على محور بناء القدرات كونه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التواصل بين الشعبين؛ إذ تتجاوز القيمة الحقيقية لهذه البرامج التدريبية نقل المهارات والخبرات الفنية، لتسهم بفعالية في مد جسور إنسانية مستدامة، وتعميق التفاهم المتبادل، وتأسيس شبكة ممتدة من أواصر الصداقة الشعبية.

وفي هذا السياق، أكد السفير النجار تطلع مصر لتطوير هذه الشراكة الواعدة بما يتواكب مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية ومستهدفات "رؤية مصر 2030".

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التأكيد على أن الأكاديمية الصينية للتدريب تعد شريكاً حيوياً في مسيرة التطوير المؤسسي في مصر، معربين عن عزم البلدين على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مستويات جديدة تليق بحجم الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية - الصينية، واتفقا على استمرار التنسيق وثيق الصلة وتبادل الزيارات والخبرات خلال المرحلة المقبلة.