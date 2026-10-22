مدبولي: توجيهات رئاسية لرفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 50% بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تسريع خطط التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن الخطة الأصلية كانت تستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، إلى جانب استخدام البطاريات.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه بتسريع الخطط وزيادة المستهدفات في ضوء التحديات الراهنة، لتصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت زيادة المستهدف مرة أخرى للوصول إلى نسبة 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، من خلال جهود مؤسسات الدولة والأذرع التابعة لها، ومن بينها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.

وأكد مدبولي أن هذه التحركات تستهدف تسريع وتيرة التحول في مزيج الطاقة المصري، وتوفير مصادر متنوعة ومستدامة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة.