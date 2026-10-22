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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الأذرع التابعة للدولة تشارك في خطة زيادة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول 2030

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحرك من خلال مؤسساتها المختلفة؛ لتسريع تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول إلى نسبة 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تسريع وتيرة التنفيذ ورفع المستهدف

وأوضح مدبولي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، أن المستهدف الأصلي للدولة كان الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، قبل أن يتم تسريع وتيرة التنفيذ ورفع المستهدف إلى 45% بحلول عام 2028.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه بالعمل على زيادة المستهدف إلى 50% بحلول عام 2030، مع الاستعانة بالأذرع التابعة للدولة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة، ومن بينها صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الخطة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الطاقة النووية والبطاريات، بما يتيح تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها.

إنشاء محطات الإنتاج وتطوير شبكات نقل الكهرباء

وشدد مدبولي على أن رفع المستهدفات يتطلب تحركًا متوازيًا في إنشاء محطات الإنتاج وتطوير شبكات نقل الكهرباء، حتى تتمكن المنظومة من استيعاب الزيادة في القدرات المنتجة وتحقيق الاستفادة منها.

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