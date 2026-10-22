رئيس وزراء أرمينيا يرجح توقيع اتفاقية السلام مع أذربيجان في غضون عامين

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم /الخميس/، أن اتفاقية السلام المقترحة مع أذربيجان قد يتم توقيعها رسميا في الفترة ما بين عامي 2027 و2028، مؤكدا في الوقت ذاته بدء بلاده في تنفيذ مشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي" المدعوم من جانب الولايات المتحدة.

وقال باشينان- عندما سُئل عن موعد توقيع الاتفاقية مع أذربيجان- "إنه يتعين علينا مواصلة العمل مع أذربيجان"، موضحا أن التوقيع قبل نهاية العام الجاري مستبعد تماما، وأنه يرى الإطار الزمني الواقعي لإتمام الاتفاق يقع في غضون عامين. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية.

كما أشار إلى أهمية البدء في تنفيذ مشروع "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي" نظرا لما يهدف إليه من فتح ممرات ربط وتجارة عبر الأراضي الأرمينية.