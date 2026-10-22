رئيس كازاخستان يوجه بوضع مشروع تطوير قطاع الطاقة النووية تحت "رقابة خاصة"

أعلنت الرئاسة الكازاخية، اليوم /الخميس/، أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وجه رئيس وكالة الطاقة الذرية ألماسادام ساتكالييف بوضع تطوير قطاع الطاقة النووية الوطني تحت "رقابة خاصة"، لضمان المضي قدما في المشروعات الاستراتيجية للبلاد.



وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخية في بيان بثته وكالة أنباء /ترند نيوز/ الأذرية:- "أن هذه التوجيهات جاءت عقب اجتماع عقده الرئيس توكايف مع ساتكالييف، حيث تسلّم رئيس الدولة تقريرا شاملا حول النتائج الرئيسية المنجزة للوكالة خلال عام 2026".

واطلع الرئيس توكاييف خلال الاجتماع على الوضع الراهن للصناعة النووية وقطاع الطاقة في البلاد، حيث ركّزت المباحثات على عدة محاور رئيسية أبرزها:- مناقشة خطط بناء محطات الطاقة النووية، وتحسين منظومة إدارة النفايات المشعة، وتعزيز الإطار التنظيمي في مجال السلامة النووية والإشعاعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ التدابير في توقيتاتها المحددة لتنفيذ المهام المدرجة ضمن "استراتيجية تطوير الصناعة النووية"، بحسب البيان.