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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أعماله "اللي مابيطمرش فيه"

حلمى عبد الباقي
حلمى عبد الباقي
تقى الجيزاوي

طرح النجم حلمي عبد الباقي اليوم، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "اللي مابيطمرش فيه"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وتحمل الأغنية طابعًا غنائيًا شعبيا وتفاصيل موسيقية مختلفة، وتعتمد على مجموعة من العبارات والتعبيرات التي تعكس معاني التحدي والثقة بالنفس، وتوجيه رسائل لأصحاب المصالح ولكل خاين، وناكر للجميل.


أغنية "اللي مابيطمرش فيه" كلمات الشاعر أحمد عبد العزيز، وألحان أحمد مراد، وتوزيع موسيقي حريقة، ومن توزيع شركة 
ديجيتال ساوند.


يقدم الفنان حلمي عبد الباقي، من خلال أغنية "اللي مابيطمرش فيه"، أداء غنائيا مختلفا، مع التعبير عن الحالة التي تحملها كلمات الأغنية، في إطار موسيقي يتناسب مع طبيعتها وأجوائها، وهي ضمن خطواته الفنية التي يحرص من خلالها على التنوع في اختياراته الغنائية، والبحث عن أفكار وألوان موسيقية جديدة للتعبير عن إحساسه الفني، مع الحفاظ على هويته الغنائية التي ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني.. تقول كلمات أغنية "اللي مابيطمرش فيه":..

من النهاردة مفيش مجاملة .. يقدرو يتقدرو
و اللي مبيعرفش قيمتنا و صغرنا هنصغروا
الرخاص بيعيبوا فينا رسمو وش الطيبه لينا
و الزمان غربل واديهم علي اللي فات يتحسروا
كل اللي قل معانا مره يطلع من حياتنا بره
و اللي جي لمصلحه مصلحتنا احنا ابدا
العشم راحت عليه
و يلا الناس اللي طلعو سكه بالسلامة ياخدو السكة
مش هنوجع قلبنا احنا بطلنا المعاملة للي ما بيطمرش فيه
اللي قلة اصله بانت ده اللي خيرنا مغرقه
و اللي عشرتنا عليه هانت بعدنا هيفوقه
اللي خاين و اللي ناقص بره عني خلاص بناقص
لو عشمكو في يوم هنرجع ده انتو تبقوا بتحلمو
كل اللي قل معانا مره يطلع من حياتنا بره
و اللي جي لمصلحه مصلحتنا احنا ابدا
العشم راحت عليه
و يلا الناس الي طلعو سكه بالسلامة ياخدو السكة
مش هنوجع قلبنا احنا بطلنا المعاملة للي ما بيطمرش فيه
كل اللي قل معانا مره يطلع من حياتنا بره
و اللي جي لمصلحه مصلحتنا احنا ابدا
العشم راحت عليه
و يلا الناس الي طلعو سكه بالسلامة ياخدو السكة
مش هنوجع قلبنا احنا بطلنا المعاملة للي ما بيطمرش فيه

حلمي عبد الباقي اللي مابيطمرش فيه اغانى حلمى عبد الباقى

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