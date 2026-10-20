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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي يراهن على اللي مابيطمرش فيه.. تعاون جديد مع أحمد عبد العزيز ومراد وحريقة

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
باسنتي ناجي

يستعد النجم حلمي عبد الباقي لطرح أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم «اللي مابيطمرش فيه»، والمقرر طرحها يوم الخميس المقبل على جميع منصات السوشيال ميديا، في عمل غنائي جديد ينتظر أن يحمل العديد من المفاجآت الفنية، ويقدم من خلاله حلمي لونًا غنائيًا بطابع شعبي، في تجربة يسعى من خلالها إلى تقديم نفسه بشكل مختلف لجمهوره.

أغنية اللي مابيطمرش فيه

وتأتي الأغنية الجديدة ضمن خطوات حلمي عبد الباقي الفنية التي يحرص من خلالها على التنوع في اختياراته الغنائية، والبحث عن أفكار وألوان موسيقية تمنحه مساحة جديدة للتعبير عن إحساسه الفني، مع الحفاظ على هويته الغنائية التي ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني.

ويتعاون حلمي عبد الباقي في أغنية «اللي مابيطمرش فيه» مع الشاعر أحمد عبد العزيز، الذي يتولى كتابة الكلمات، فيما تأتي الألحان بتوقيع أحمد مراد، والتوزيع الموسيقي للموزع حريقة، في تعاون فني يجمع بين مجموعة من الأسماء لتقديم أغنية تحمل طابعًا شعبيًا وتفاصيل موسيقية مختلفة. 

ويعتمد حلمي عبد الباقي على الأغنية الجديدة، التي يسعى إلى تقديمها بشكل متجدد ومختلف، لتكون إضافة مميزة إلى مشواره الغنائي، خاصة أنها تحمل عددًا من المفاجآت التي يترقب أن يتفاعل معها الجمهور عقب طرحها رسميًا.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل العمل وردود فعل الجمهور تجاه الأغنية، التي يراهن عليها حلمي عبد الباقي لتقديم تجربة غنائية تجمع بين الروح الشعبية والتجديد في الشكل والأداء، وسط تطلعات بأن تحقق انتشارًا واسعًا فور إطلاقها.

حلمي عبد الباقي أغنية اللي مبيطمرش الاهلي الزمالك نجوم الفن

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