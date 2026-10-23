كانت مسافرة خارج البلاد.. خليجية تتهم جارها بالاستيلاء على روف عقارها وبناء شقة سكنية

تقدمت مواطنة تحمل جنسية إحدى الدول الخليجية ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاستيلاء على سطح العقار «الروف» المملوك لها، وإقامة شقة سكنية عليه دون وجه حق، مستغلًا وجودها خارج البلاد.

تفاصيل اتهام جار بالاستيلاء على روف عقار بالجيزة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من المواطنة، أفادت فيه بتضررها من قيام جارها بالتعدي على الروف الخاص بها، وبدء أعمال بناء عليه خلال فترة غيابها عن البلاد، الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر لإثبات الواقعة والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، جرى فحص البلاغ للوقوف على ملابساته، وإجراء التحريات اللازمة للتحقق من صحة الاتهامات وتحديد حقيقة الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري استكمال الفحص لكشف ملابسات الواقعة.