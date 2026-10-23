ضبط سائق توك توك تعدى بسلاح أبيض على عامل جمع قمامة ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق توك توك، لاتهامه بالتعدي على عامل جمع قمامة باستخدام سلاح أبيض، في نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

تفاصيل الاعتداء على عامل جمع قمامة ببولاق الدكرور

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض عامل جمع قمامة للاعتداء بسلاح أبيض على يد سائق توك توك، ما استدعى فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات وإجراء الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.