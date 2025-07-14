أخبار التوك شو.. مدبولي: ننفذ مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية دون تعطيل الحركة المرورية.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة.



اجتماع الكابينت الإسرائيلي يناقش المدينة الإنسانية .. خفايا المخطط في رفح الفلسطينية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الجدل يتصاعد داخل إسرائيل بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية بشأن ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" في رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الخلاف ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مراحل سابقة سبقت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت المشاورات الأمنية توتراً ملحوظاً، واتهامات مباشرة من وزراء في الحكومة.

الأولى بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية: اخترت التعليم الفنى لتخفيف العبء عن أسرتى

كشفت الطالبة حبيبة سعد، الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام 3 سنوات" بتخصص فني الآلات الكهربائية، بمجموع 99.86%، عن سر تفوقها وسبب اختيارها الالتحاق بالمدارس الفنية.



خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة يعكس حذر "المركزي المصري" في ظل الغموض العالمي

قال الخبير في الشأن الاقتصادي رضا المسلمى، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، رغم انخفاض معدلات التضخم محليًا.



البلطي بـ 130 جنيها والبوري بـ 270.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الأسماك في الأسواق اليوم، تقديم المراسلة نورهان عادل.



محافظ الإسكندرية الأسبق يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار

كشف الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، عن مفاجأة تتعلق بعقار العطارين المنهار، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن العقار صدر له قرار ترميم منذ أكثر من أربعة عقود دون تنفيذ فعلي.



أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14 يوليو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 14 يوليو 2025.



عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.



مدبولي: ننفذ مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية دون تعطيل الحركة المرورية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نعمل على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للتعجيل بضم مدينة الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل”.