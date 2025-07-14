قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقدم 25 ألف جنيه.. موعد التقديم في سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
تبدأ 23 يوليو.. محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات "الدور الثاني" لجميع المراحل
تشيلسي يُنعش آمال محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية 2025
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟
قبول دفعة جديدة للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة| الشروط والتفاصيل
البابا تواضروس يفتتح القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات
كيف يحبك الله؟.. الشيخ خالد الجندي يكشف مكانة الإنسان عند ربه
لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد
رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي يشكل حجر الأساس في تجديد الفكر الديني
اتوفى في حادث مأساوي.. جنازة شعبية بالمنوفية لأشهر لاعب فلاي بورد | صور
⁠مصادر لـ القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو.. مدبولي: ننفذ مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية دون تعطيل الحركة المرورية.. أسعار الذهب اليوم الإثنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة.


اجتماع الكابينت الإسرائيلي يناقش المدينة الإنسانية .. خفايا المخطط في رفح الفلسطينية
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الجدل يتصاعد داخل إسرائيل بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية بشأن ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" في رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن الخلاف ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى مراحل سابقة سبقت زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى الولايات المتحدة، حيث شهدت المشاورات الأمنية توتراً ملحوظاً، واتهامات مباشرة من وزراء في الحكومة.

الأولى بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية: اخترت التعليم الفنى لتخفيف العبء عن أسرتى
كشفت الطالبة حبيبة سعد، الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الصناعية "نظام 3 سنوات" بتخصص فني الآلات الكهربائية، بمجموع 99.86%، عن سر تفوقها وسبب اختيارها الالتحاق بالمدارس الفنية.


خبير اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة يعكس حذر "المركزي المصري" في ظل الغموض العالمي
قال الخبير في الشأن الاقتصادي رضا المسلمى، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة يعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، رغم انخفاض معدلات التضخم محليًا.


البلطي بـ 130 جنيها والبوري بـ 270.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الأسماك في الأسواق اليوم، تقديم المراسلة نورهان عادل.


محافظ الإسكندرية الأسبق يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار
كشف الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، عن مفاجأة تتعلق بعقار العطارين المنهار، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن العقار صدر له قرار ترميم منذ أكثر من أربعة عقود دون تنفيذ فعلي.


أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14 يوليو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 14 يوليو 2025.


عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 يوليو
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.


مدبولي: ننفذ مشروعات الطرق والمحاور بالإسكندرية دون تعطيل الحركة المرورية
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نعمل على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للتعجيل بضم مدينة الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل”.

التوك شو غزة الثانوية الصناعية أسعار الأسماك أسعار الدولار أسعار الذهب مدبولي الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

زين الدين بلعيد

هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ترشيحاتنا

مودريتش

توصية أنشيلوتي تحسم وجهة مودريتش الجديدة.. تفاصيل

لايبزيج

لايبزيج الألماني يعلن استمرار نجمه لموسم آخر

كرة قدم

ناديان مصريان مهتمان بالتعاقد مع مهاجم الملعب التونسي

بالصور

ودع ألم الظهر والرقبة بطرق فعالة ونصائح تحميك من مضاعفات خطيرة

ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة
ودّع ألم الظهر والرقبة بهذه الطرق الفعالة ونصائح تحميك من المضاعفات الخطيرة

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء
مكون سحري يزيل بقع العرق من الملابس الجافة بدون نقطة ماء

نشرة المرأة والمنوعات| عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. أعشاب وتوابل تقلل من الانتفاخ.. تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف
تحذير من النوم مع تشغيل المروحة في الصيف

فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد