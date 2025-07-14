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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الإسكندرية الأسبق يكشف مفاجأة بشأن عقار العطارين المنهار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، عن مفاجأة تتعلق بعقار العطارين المنهار، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن العقار صدر له قرار ترميم منذ أكثر من أربعة عقود دون تنفيذ فعلي.

وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير، إن هناك أزمة متجذرة في ملف العقارات القديمة، خاصة تلك الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشددًا على أن العلاقة بين المالك والمستأجر أصبحت مختلة، ما أدى إلى تدهور حالة الكثير من المباني.

وأوضح أن أغلب هذه العقارات متهالكة ويقع عبء صيانتها على المالك، لكن الإيجارات الزهيدة لا تغطي نفقات الترميم أو الإصلاح، مما يضعف قدرة الملاك على الحفاظ على سلامة المباني.

وفيما يتعلق بالعقار المنهار، كشف فرحات أنه صدر له قرار بالترميم قبل 40 عامًا، كما صدر في عام 1993 قرار آخر بهدم الدور الرابع وجزء من الدور الخامس لتخفيف الأحمال، وكان من المفترض أن يتم تخفيض العقار حتى الدور الأول، إلا أن هذه القرارات لم تُنفذ.

وأكد أن أحد أسباب تفاقم الأزمة هو الثقافة المنتشرة بين بعض المواطنين، التي تفترض انتهاء العلاقة الإيجارية بمجرد انهيار العقار، استنادًا إلى قانون البناء الموحد لسنة 2008، لافتًا إلى ضرورة تغيير هذه المفاهيم وتطبيق القانون بصرامة لحماية الأرواح والممتلكات.

واختتم محافظ الإسكندرية الأسبق مداخلته بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في ملف الإيجارات القديمة، وتفعيل قرارات السلامة الإنشائية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر استمرار السكن في مبانٍ آيلة للسقوط.

الإسكندرية عقار العطارين الإيجار القديم

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