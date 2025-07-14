سعر الذهب والدولار الآن في مصر

سعر الذهب الآن والدولار في مصر.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات الاثنين 14 يوليو 2025 في سوق الصاغة، تزامنًا مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 5342.75 جنيه للبيع، 5314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 4897.5 جنيهًا للبيع، 4871.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 4675 جنيهًا للبيع، 4650 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 4007.25 جنيه للبيع، 3985.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 3116.75 جنيه للبيع، 3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2671.5 جنيه للبيع، 2657.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 2003.5 جنيه للبيع، 1992.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 3370.65 دولار للبيع، و3370.36 دولار للشراء.

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سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 49.45 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بلغ نحو 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة، بلغ نحو 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس، بلغ نحو 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ نحو 49.49 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، بلغ نحو 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.