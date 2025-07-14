جولد بيليون: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في يوليو مدعوما بالحرب التجارية

لامست أسعار الذهب العالمي أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين مع بداية أسبوع التداول، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في ثلاث أسابيع عند 3375 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3362 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3365 دولار للأونصة.



استطاع الذهب الارتفاع اليوم بعد أن الأداء الإيجابي خلال الأسبوع الماضي واغلاقه تداولات الأسبوع أعلى المستوى 3350 دولار للأونصة، ولكن يواجه الذهب حالياً منطقة مقاومة عند المستوى 3375 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد، وفق جولد بيليون.



تشهد أسواق الذهب عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى المشهد بسبب حالة عدم اليقين بشأن تطبيق سياسة الرسوم الجمركية التجارية العالمية الأمريكية.

هدد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.



ووصف كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة ومزعجة، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيمدد تعليقه للتدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس، وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية. وقد أشار ترامب إلى أنه لن يمدد الموعد النهائي المحدد في 1 أغسطس.



كان الرئيس الأمريكي قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن رسوم جمركية على العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من اليابان وكوريا الجنوبية، ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، ورسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.



تسببت تصريحات ترامب في زيادة المخاوف بشأن الاضطراب الاقتصادي الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية، مما حفز الطلب على الذهب كملاذ آمن. كما دعم الحذر بشأن الصراع الروسي الأوكراني الذهب بعد أن ظهرت أخبار أن ترامب سيرسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا لمساعدتها في الحرب الدائرة منذ فترة طويلة. وذلك بعد أن أعرب ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تردده في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



كانت مكاسب الذهب محدودة بفعل قوة الدولار الذي ارتفع قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسية المقرر صدورها يوم الثلاثاء. حيث ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق حاليًا قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ما يزيد قليلاً عن 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر.



وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 8 يولي، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 3054 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار 2066 عقد.



ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة الطلب على المضاربة على الذهب في ظل التغير الحالي في الضغوط الجيوسياسية وانتقال الاهتمام إلى أزمة التعريفات الجمركية والاتفاقيات التجارية المتوقع.

أسعار الذهب محلياً

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بداية الأسبوع، وسط استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك عند مستويات الأسبوع الماضي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4675 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 4670 جنيه للجرام، وكان سعر الذهب المحلي قد استقر خلال جلسة الأمس عند المستوى 4660 جنيه للجرام بدون تغيرات.

الارتفاع اليوم في سعر الذهب المحلي جاء بدعم من ارتفاع الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك في ظل العلاقة بين السعرين حيث يتبع الذهب المحلي حركة الذهب العالمي.

من جهة أخرى استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ضمن الناطق الذي تحرك خلالها في الأسبوع الماضي، ليكون التأثير ضعيف على حركة سعر الذهب المحلي اليوم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية أسبوع التداول ليسجل اعلى مستوى منذ 3 أسابيع في ظل ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المزيد من التعريفات الجمركية.

افتتح الذهب المحلي تداولات اليوم على ارتفاع بدعم من ارتفاع الذهب العالمي لأعلى مستوى في 3 أسابيع، وذلك بعد أن شهد يومين من التداولات العرضية، بينما يتداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند نفس مستويات الأسبوع الماضي.

وجد الذهب العالمي المزيد من الدعم مع بداية الأسبوع بعد أن أغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليرتفع ويلامس المستوى 3375 دولار للأونصة والذي يمثل مقاومة سعرية بسبب المستوى التصحيحي 23.6% وخط الاتجاه الصاعد.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 تذبذب خلال ليزيد من مكاسبه ويتداول فوق المستوى 4670 جنيه للجرام وذلك بعد أن أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 4660 جنيه للجرام من جهة أخرى قد يعمل هذا على زيادة الزخم الصاعد على أسعار الذهب.