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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والجمبرى  اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 استقرارًا 

أسعار الأسماك اليوم.. 
 

وصل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيها و البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيها و البلطي الأسواني 80 جنيهاوالفيليه البلطي 275 جنيها و القشر البياض 270 جنيها والبياض البلدي نحو 240 جنيها و البياض الخليجي 110 جنيها والقراميط أو الشيلان نحو 70 جنيها.


 وبلغ سعر كيلو السمك الثعابين نحو 600 جنيها و المكرونة السويسي نحو 180 جنيها و المكرونة المجمدة نحو 60 جنيها و السبيط و الكاليماري والسابيا نحو 330 جنيها و القرش نحو 150 جنيها والحدادي نحو 50 جنيهاوالكابوريا نحو 180 جنيها و المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيها و المرجان نحو 60 جنيها .


 

سعر البربون والجمبري اليوم.. 

وسجل سعر كيلو السمك البربون  : نمرة 2 نحو 640 جنيها

و جمبري نمرة2 المجمد نحو 475 جنيها و الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيها

و البوري نمرة 1 نحو 220 جنيها والبوري نمرة 2 نحو 120 جنيها و مازيا أو كشر نحو 350 جنيها والشعور نحو300 جنيها والوقار نحو 350 جنيها والقاروص أو اللوت نحو 350 جنيها و السردين المجمد نحو 80 جنيها والماكريلالمجمد نحو 160 جنيها.

السمك نحو البلطي

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