أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات السوق المحلية، في ظل استمرار الصعود العالمي لأسعار الأوقية، ما ساهم في عودة الانتعاش النسبي لسوق الصاغة، خاصة مع زيادة الإقبال من الشباب المقبلين على الزواج وشراء الشبكة.

سعر الذهب اليوم

ساهم الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب في تحفيز حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، رغم وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية. ويُلاحظ أن فئة الشباب تحديدًا لا تزال الأكثر إقبالًا على الشراء، مع سعيهم لاقتناص أفضل الفرص المتاحة قبل حدوث زيادات جديدة محتملة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية:

عيار 24: 5320 جنيهًا للبيع – 5297 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4877 جنيهًا للبيع – 4856 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4655 جنيهًا للبيع – 4635 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3990 جنيهًا للبيع – 3973 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3103 جنيهًا للبيع – 3090 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2660 جنيهًا للبيع – 2649 جنيهًا للشراء

الأونصة: 165471 جنيهًا للبيع – 164760 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا للبيع – 37080 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 3355.90 دولارًا

الأعيرة الأكثر تداولًا في السوق

تشهد السوق المصرية تنوعًا في أعيرة الذهب لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، ويُعد أبرزها:

عيار 24: أعلى الأعيرة من حيث النقاء بنسبة 99.99%، ويُستخدم بشكل رئيسي في صناعة السبائك لأغراض الادخار والاستثمار.

عيار 21: الأكثر انتشارًا في مصر، ويُستخدم في المشغولات الذهبية التقليدية والجنيهات الذهبية.

عيار 18: يتميز بتصميمات عصرية وسعر مناسب، ويُعد الخيار المفضل لدى فئة الشباب.

لماذا قد تتراجع الأسعار محليًا رغم الصعود العالمي؟

رغم تسجيل الأوقية الذهبية عالميًا مستويات قياسية، إلا أن السوق المحلية في مصر قد تشهد تراجعًا مؤقتًا في الأسعار بسبب عدد من العوامل، أبرزها:

تذبذب أسعار الأوقية في الأسواق العالمية

تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه

زيادة المعروض المحلي من الذهب مع انخفاض مؤقت في الطلب

تأثر السوق المحلي بالتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

عالميًا.. الأونصة تسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على المستوى العالمي، سجلت الأوقية الذهبية نحو 3446 دولارًا، وهو أعلى سعر لها منذ أكثر من شهرين، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المتصاعدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، واحتمالات قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.