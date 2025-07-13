عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تعود للارتفاع وتكسر التوقعات

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025، بعد يوم واحد من التراجع، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا قفزة بنحو 10 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس السبت 12 يوليو، ليعاود الذهب الاتجاه الصاعد رغم استمرار حالة الترقب في السوق بعد تثبيت أسعار الفائدة وتذبذب الأسواق العالمية.

كم أسعار الذهب عيار 21 في مصر؟

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة إلى 4660 جنيهًا للبيع، و4640 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن أسعار أمس.

وكان هذا العيار قد فقد من قيمته 350 جنيهًا منذ أعلى ذروة له عند 5000 جنيه، لكنه بدأ في تقليص تلك الخسائر مع تحركات السوق الأخيرة.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

وفيما يلي قائمة محدثة بأسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025 في السوق، بدون احتساب المصنعية:

عيار 24: 5326 جنيهًا للبيع – 5303 جنيهًا للشراء

عيار 22: 4882 جنيهًا للبيع – 4861 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4660 جنيهًا للبيع – 4640 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3994 جنيهًا للبيع – 3977 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3107 جنيهًا للبيع – 3093 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2663 جنيهًا للبيع – 2651 جنيهًا للشراء

هل من المتوقع انخفاض سعر الذهب؟

رغم تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار التذبذب في سوق الذهب، بالتزامن مع تطورات الأسواق العالمية، خصوصًا ترقب المستثمرين لأي مؤشرات من الفيدرالي الأمريكي بشأن معدلات التضخم والبطالة.

ويرى محللون أن الذهب سيظل عرضة لتحركات مفاجئة، بفعل عوامل مثل تقلبات الدولار، وأسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يُبقي الذهب كخيار مفضل للتحوط.

سعر الذهب اليوم 13/7/2025

وفيما يلي آخر مؤشرات الذهب حتى صباح الأحد 13 يوليو:

عيار 21: 4660 جنيهًا للبيع

الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا للبيع

الأوقية محليًا: 165648 جنيهًا

الأوقية عالميًا: 3356.88 دولارًا

سعر الذهب اليوم عيار 18

يحظى عيار 18 بشعبية كبيرة بين المقبلين على الزواج، خاصة في محافظات الوجه البحري، نظرًا لتكلفته الأقل مقارنة بالعيارات الأعلى. وسجل اليوم:

3994 جنيهًا للبيع

3977 جنيهًا للشراء

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع إضافة المصنعية التي تتفاوت بين 100 و250 جنيهًا حسب نوع المشغول الذهبي ومكان بيعه، يتراوح سعر جرام عيار 21 بالمصنعية اليوم بين: من 4760 جنيهًا إلى 4910 جنيهًا تقريبًا.

وتختلف الأسعار النهائية باختلاف جودة الصناعة، والتفاصيل الدقيقة في الصياغة، والوزن النهائي للقطعة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يعرف عيار 24 بأنه الأعلى نقاءً بواقع 99.99%، ويمثّل الخيار الأول للمستثمرين ممن يفضلون شراء السبائك والادخار طويل الأجل. وجاءت أسعاره اليوم:

5326 جنيهًا للبيع

5303 جنيهًا للشراء

ويعد من الأدوات الاستثمارية المفضلة لمن يسعون إلى حفظ أموالهم بعيدًا عن تقلبات العملة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتكوّن الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أهم أدوات الادخار والاحتفاظ بالقيمة في السوق، وقد سجل اليوم:

37280 جنيهًا للبيع

37120 جنيهًا للشراء

ويُلاحظ ارتفاعه بمقدار 80 جنيهًا مقارنة بأسعاره أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر

تشهد سوق الذهب حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين والتجار، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وسط متابعة دقيقة لتحركات الدولار والبيانات الأمريكية.

ويرجح خبراء أن تبقى السوق في حالة تذبذب متواصل، ما يجعل من الذهب أداة تحوط رئيسية.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت الأوقية من الذهب صباح الأحد 13 يوليو 2025 سعرًا يبلغ 3356.88 دولارًا، في ظل حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، رغم الضغوط الناتجة عن التوترات الاقتصادية الدولية.