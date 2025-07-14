سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 استقرارًا ، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.





أسعار الذهب في السوق المحلية:





عيار 24: 5303 جنيهات للبيع، 5280 جنيهًا للشراء





عيار 21: 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء





عيار 18: عيار 18: 3977 جنيهًا للبيع، 3960 جنيهًا للشراء





عيار 14: 3093 جنيهًا للبيع، 3080 جنيهًا للشراء





عيار 12: 2651 جنيهًا للبيع، 2640 جنيهًا للشراء





الجنيه الذهب: ـ 36640 جنيه





عوامل مؤثرة على الأسعار:





تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملاتالرئيسية.





توقعات مستقبلية:





توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العامأو في عام 2026.