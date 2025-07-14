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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب اليوم  في مصر ارتفاع اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 استقرارًا ، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.


 

أسعار الذهب في السوق المحلية:


 

عيار 24: 5303 جنيهات للبيع، 5280 جنيهًا للشراء


 

عيار 21: 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء


 

عيار 18: عيار 18: 3977 جنيهًا للبيع، 3960 جنيهًا للشراء


 

عيار 14: 3093 جنيهًا للبيع، 3080 جنيهًا للشراء


 

عيار 12: 2651 جنيهًا للبيع، 2640 جنيهًا للشراء


 

الجنيه الذهب: ـ 36640 جنيه


 

عوامل مؤثرة على الأسعار:


 

تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملاتالرئيسية.


 

توقعات مستقبلية:


 

توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العامأو في عام 2026.

المحلية عيار 24 5303 جنيهات للبيع 5280 جنيهًا للشراء 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء عيار 18 3977 جنيهًا للبيع 3960 جنيهًا للشراء

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