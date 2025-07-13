الرقابة على مصانع مواد التغليف تسجل 7 منشآت جديدة وتكثف حملات التفتيش

نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء بالهيئة 13 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع مواد التعبئة والتغليف، التي تشمل البلاستيك، الزجاج، الكرتون، والمعادن.

وأسفرت تلك الحملات عن تسجيل 7 منشآت جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة إلى 704 منشآت، بما يشير إلى تصاعد الوعي بأهمية مطابقة المواد الملامسة للغذاء للمعايير الفنية.

كما شملت الجولات التفتيش على مصانع أجهزة الطهي، وماكينات التعبئة، وماكينات تجهيز الحلوى، في محافظات عدة من بينها الجيزة، الشرقية، كفر الشيخ والمنوفية.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة أدوات ومعدات التعبئة والتغليف باعتبارها مكوّنًا أساسيًا في السلسلة الغذائية، وضمان خلوها من المواد الضارة أو الملوثة.