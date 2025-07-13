بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث نجح الذهب في تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تزايد الطلب على الملاذ الآمن مجدداً، نتيجة عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولارا للأونصة.

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3355 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4660 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5326 جنيهًا.

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 37.280 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

أما عن أسعار الدولار اليوم، الأحد، أول تعاملات الأسبوع الجاري، فقد استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 13-7-2025، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في بنك نكست 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 49.48 جنيه للشراء و49.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.



