ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب تقرير التضخم الأمريكي

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا لتسجل مستوى 3360 دولارًا.



وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث بدأ التعاملات عند مستوى 4660 جنيهات واختتمه عند 4655 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، من 3355 إلى 3343 دولارًا.

وأوضح إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مع توقف الدولار الأمريكي بعد ارتفاع استمر عدة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي لشهر يونيو، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.0%، وفقًا لمتوسط التوقعات، أي انخفاض مفاجئ قد يعزز التكهنات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف إمبابي، أن السياسة التجارية لا تزال تُمثل عامل خطر رئيسيًا في أسواق المعادن، حيث أن تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، عززت من حالة عدم اليقين.

في حين أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى انفتاح محتمل على استئناف محادثات التجارة قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في الأول من أغسطس، مُخففًا بذلك موقفه السابق بشأن العقوبات والرسوم الجمركية، على الرغم من أن هذا خفف المخاوف الفورية من اضطراب اقتصادي أوسع، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين.

ولفت إلى أن تحولات السياسة النقدية وديناميكيات التجارة العالمية، تؤثر بقوة على تجركات الذهب والفضة، ومن المرجح أن تُحدد أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المقبلة تحركات الأسعار، وسط توقعات بأن تسهم هذه الأرقام في توضيح مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأصل تحوطي لا يدر عائدًا، لكنه يكتسب قوة في بيئات الفائدة المنخفضة.