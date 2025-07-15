قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية بالقاهرة لمناقشة إدخال المساعدات إلى غزة
قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل
رسمياً .. تطوير مناهج الدين وتعديل فتراتها الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية
التعليم: المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات “برة المجموع” العام الدراسي القادم
12 شهيدا.. مجـ.ـزرة إسرائيلية جديدة في لبنان
وسام أبو علي يطالب الأهلي بقبول عرض كولومبوس كرو الأمريكي
تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة المقرر تدريسها العام القادم
الزمالك يدرس التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لتدعيم الهجوم
شكوى من الأهلي بالأعلى لتنظيم الإعلام ضد كريم حسن شحاته
الرئيس السيسي يتابع جهود الدولة في تأمين السلع الأساسية وزيادة الاكتفاء الذاتي
تشكيك وسخرية.. شكوى رسمية من الأهلي للأعلى للإعلام ضد كريم حسن شحاتة
التفاصيل الكاملة لـ المناهج المدرسية المطورة لـ العام الدراسي القادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب تقرير التضخم الأمريكي

سعيد امبابي
سعيد امبابي
ولاء عبد الكريم

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا لتسجل مستوى 3360 دولارًا.


وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3994 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 37280 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث بدأ التعاملات عند مستوى 4660 جنيهات واختتمه عند 4655 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، من 3355 إلى 3343 دولارًا.

وأوضح إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب  خلال تعاملات اليوم، مع توقف الدولار الأمريكي بعد ارتفاع استمر عدة أسابيع، وسط ترقب المستثمرين صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وتتوقع الأسواق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي لشهر يونيو، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.0%، وفقًا لمتوسط التوقعات، أي انخفاض مفاجئ قد يعزز التكهنات بخفض مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف إمبابي، أن السياسة التجارية لا تزال تُمثل عامل خطر رئيسيًا في أسواق المعادن، حيث أن تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، عززت من حالة عدم اليقين.

في حين أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى انفتاح محتمل على استئناف محادثات التجارة قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في الأول من أغسطس، مُخففًا بذلك موقفه السابق بشأن العقوبات والرسوم الجمركية، على الرغم من أن هذا خفف المخاوف الفورية من اضطراب اقتصادي أوسع، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين.

ولفت إلى أن تحولات السياسة النقدية وديناميكيات التجارة العالمية، تؤثر بقوة على تجركات الذهب والفضة، ومن المرجح أن تُحدد أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين المقبلة تحركات الأسعار، وسط توقعات بأن تسهم هذه الأرقام في توضيح مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كأصل تحوطي لا يدر عائدًا، لكنه يكتسب قوة في بيئات الفائدة المنخفضة.

سعيد إمبابي الذهب الأوقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

صرف 3000 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. موعد مرتبات شهر يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حالة الطقس

احذروا .. موجة حارة قوية وأمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

والد حفيدة ام كلثوم لصدي البلد هي وارثة الفن منها و لكن مش عايزة تكمل مسيرتها (خاص )

والد حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: هي وارثة الفن منها ولكن مش عايزة تكمل| خاص

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 يوليو

ترشيحاتنا

مستشاران بمجلس النواب يقدمان التهنئة لرئيس محكمة النقض الجديد

مستشاران بمجلس النواب يقدمان التهنئة لرئيس محكمة النقض الجديد

المتهمين

معاكسة فتاة| قرار عاجل ضد المتهمين في معركة السلام

أرشيفية

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟. وفاة مؤثرة مغربية خلال عملية تكميم احتباس البول في الدم.. علامات خادعة للنوبة القلبية عند النساء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

التين الشوكى يعالج أمراضا خطيرة.. تعرف عليها

التين الشوكى
التين الشوكى
التين الشوكى

طعم البحر في بيتك.. طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله
طريقة عمل الجندوفلي على أصوله

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟.. 5 خطوات تصنع الفارق

كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق
كيف تزرعين في طفلك بذور التسامح؟ 5 خطوات تصنع الفرق

فيديو

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

تامر حسنى

تامر حسني يكشف جزءًا من أغنية جديدة ويحتفل بطرح الألبوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد