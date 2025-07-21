قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
إيران تتهم الدول الأوروبية الثلاث بعدم احترام الاتفاق النووي لعام 2015
الإعدام لـ "حكورة وزيكا".. أنهيا حياة صديقهما بسبب شراء المواد المخدرة بأسيوط
هل من حق الملاك رفع دعاوى قضائية بزيادة القيمة الإيجارية؟.. خبير قانوني يجيب
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في المجالات المدنية والدفاعية
بحضور وزير الصحة والمحافظ.. إجراء أول زراعة كبد في مجمع الإسماعيلية الطبي
شوبير يكشف واقعة في الهند تنعش آمال بيراميدز بحصد لقب الدوري من الأهلي
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة الهيئة العربية للتصنيع زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية
الرئيس السيسي يتابع أنشطة الهيئة العربية للتصنيع: بدء إنتاج "سيتروين C4X" و"جيب شيروكي" محليًا وتوسع في الصناعات المدنية والدفاعية
بعد وفاة 5 أشقاء وإصابة والدهم.. تفاصيل جديدة فى قصة أطفال ديرمواس بالمنيا
على خطى حنين حسام ومودة.. هدير عبدالرازق مهددة بالسجن ومباحث الآداب كلمة السر
مرصد الأزهر يطلق نداءً عالميًا لإنقاذ غزة من الموت البطيء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة التقديم على وظائف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة | تفاصيل

وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية
وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن طريقة التقديم للوظائف الخالية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن طريق الندب ، حيث يتم تسليم الطلبات باسم الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، يدويًا بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة – الدور الأرضي، خلال مواعيد العمل الرسمية (من الساعة 9 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا).

مواعيد التقديم

   تم فتح باب التقديم يوم الأحد 13 يوليو وحتى السبت 27 يوليو 2025.

وظائف خالية 

وكانت اعلنت وزارة التنمية المحلية عن توفير عدد من الوظائف للعمل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وذلك في إطار استكمال التخصصات المطلوبة وتعزيز الكفاءات الفنية والتدريبية بالمركز، دعمًا للجهود التدريبية والتطوير المؤسسي المستمر.

التخصصات المطلوبة للعمل بمركز تدريب سقارة:


1.    مدير وحدة المشروعات التدريبية.
2.    مدير وحدة ضمان الجودة التدريبية.
3.    أخصائي تصميم برامج تدريب.
4.    أخصائي تدريب.
5.    أخصائي تقييم برامج تدريبية.
6.    أخصائي المتابعة والتقييم للبرامج التدريبية.
7.    أخصائي علاقات عامة.
8.    أخصائي تسويق.
الشروط الخاصة بتلك التخصصات كالتالي: 
-مدة الخبرة المطلوبة سنتين على الأقل
- المؤهل العلمي للتخصصات الوظيفية المرتبطة بالتدريب (ماجستير أو دكتوراه) أما المؤهل العلمي لباقي التخصصات الوظيفية المطلوبة (حاملي مؤهل عالي مناسب).

التنمية المحلية منال عوض وظائف خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

الجلسة الرابعة لملتقى شباب المعرفة بجامعة القاهرة.. تقديم الدعم للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

متحف طنطا

لذوي الهمم.. متحف طنطا ينظم ورشة عمل عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

العاملين

لتنمية المهارات الشخصية.. "الزراعة" تنفذ ورشة عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الزراعي

بالصور

7 أطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الأمعاء

7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء
7 اطعمة تحسن الهضم وتعزز صحة الامعاء

ميزة تكنولوجية يكرهها جميع أصحاب السيارات الحديثة

ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية
ميزة تكنولوجية

لمحبي القهوة.. وصفة كوفي كيك اللذيذة

كوفي كيك
كوفي كيك
كوفي كيك

وحش محترق.. رجل يشتري سيارة دودج محطمة بـ70 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

فيديو

المتهم

القبض على بلطجي يستخدم كلبا فى المشاجرات بالإسماعيلية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد