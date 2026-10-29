فتح التقديم لتخصصات مستشفى العبور الجديدة ضمن حركة نيابات نوفمبر 2026 للأطباء

أعلنت الإدارة العامة لشؤون التكليف إتاحة التقدم للتخصصات المتاحة بمستشفى العبور الجديدة فقط، ضمن حركة نيابات نوفمبر 2026، وذلك بشكل استثنائي وفقًا لضوابط محددة تتضمن إعفاء المتقدمين من شرط مدة العمل، والسماح بالتقديم لمن سبق لهم إلغاء النيابة دون فترة حرمان.



وتضمنت ضوابط التقديم السماح للأطباء المقبولين بالنيابات في تخصصات مستشفى العبور الجديدة بالتقدم للدراسات العليا بعد استلام النيابة، وذلك في أقرب حركة ترشيح وزاري.



وفيما يتعلق بتعديل النيابة، أوضحت الإدارة أنه لا يُعتد بسماح المجموع لتعديل جهة النيابة بالنسبة للأطباء المقبولين استثنائيًا دون التقيد بمدة العمل أو فترة الحرمان، مع السماح بتعديل التخصص داخل مستشفى العبور الجديدة فقط، وفقًا للتخصصات الشاغرة المتاحة بالحركة.



كما يُسمح بتعديل جهة النيابة بعد مرور عام، بشرط الحصول على موافقة جهتي النيابة المعنيتين.



وأكدت الإدارة العامة لشؤون التكليف أن استقبال الطلبات يتم من خلال إدراج اسم الطبيب لمستشفى العبور الجديدة لدى الإدارة، اعتبارًا من الخميس 29 أكتوبر 2026، وحتى نهاية فترة تسجيل البيانات، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والضوابط المنظمة للحركة.