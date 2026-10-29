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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: حلول جديدة لجمع المخلفات وتطوير منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ضرورة تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة أعمال جمع ونقل المخلفات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص، مشددًا على أهمية وضع حلول عملية ومستدامة للقضاء على بؤر تراكم القمامة، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية.


وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على دراسة آليات جديدة لتجميع المخلفات بصورة منظمة، من بينها إنشاء نقاط مخصصة منخفضة عن مستوى سطح الأرض بنظام المنحدر «الرامب»، تكون مغلقة ومجهزة بما يسهل تجميع القمامة ورفعها ونقلها، ويسهم في الحد من انتشار المخلفات والروائح الكريهة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ القليوبية مع مسؤولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، لمناقشة مستوى أداء منظومة النظافة بشبرا الخيمة والخصوص، وبحث سبل معالجة أوجه القصور التي رُصدت خلال الجولة الميدانية الأخيرة للمحافظ، والتي كشفت عن تدني مستوى النظافة وتراكم المخلفات بعدد من المناطق.
وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على ضرورة مراجعة منظومة التشغيل وإعادة توزيع فرق العمل والمعدات وفقًا لاحتياجات كل منطقة، مع الالتزام بمواعيد جمع المخلفات ونقلها، وسرعة التعامل مع بؤر التراكم، وعدم السماح بتكرار الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا.
ووجّه المحافظ مسؤولي الشركة بدراسة الجوانب الفنية والتشغيلية لمقترح إنشاء نقاط تجميع المخلفات، وتحديد مدى ملاءمته لطبيعة المناطق المستهدفة، بما يضمن كفاءة عمليات التجميع والرفع والنقل، وتحقيق أفضل استفادة من الحلول المقترحة لتطوير المنظومة.


وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية وتقييم أداء الشركة وفقًا للنتائج المحققة على أرض الواقع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير وفقًا للتعاقدات والقواعد المنظمة، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية تطوير منظومة النظافة شبرا الخيمة

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