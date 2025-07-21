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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطوات ورسوم استخراج الفيش الجنائي 2025 للتقديم على الوظائف

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه
رامي المهدي

في إطار تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في التقديم على وظائف جديدة، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) لعام 2025 عبر وسائل متعددة، سواء أونلاين من خلال الموقع الرسمي أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، إلى جانب إمكانية استخراجه بالطريقة التقليدية من أقسام ومراكز الشرطة.

 رسوم استخراج الفيش الجنائي 2025:

الفيش العادي: 70 جنيهًا

الفيش المستعجل: 100 جنيه (قيمة الاستمارة)

ويُشترط تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه إليها الفيش.

مدة صلاحية الفيش:

3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويوجه إلى جهة واحدة فقط.

 الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي:

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6

بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري

للقُصّر: شهادة ميلاد

للأجانب المقيمين في مصر: بطاقة إقامة

للأجانب من أبناء الأم المصرية: يقدم ما يُثبت العلاقة وطلب التجنيس عند الحاجة

خطوات استخراج الفيش أونلاين:

الدخول على موقع وزارة الداخلية

تسجيل البيانات المطلوبة

اختيار "قسم الأدلة الجنائية"

اختيار "صحيفة الحالة الجنائية المميكنة"

إدخال البيانات الشخصية

الدفع إلكترونيًا

يتم إرسال الفيش إلى العنوان المحدد خلال أيام

كما يمكن للمغتربين استخراجه من خلال السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج بنفس الشروط.

الداخلية وزارة الداخلية صحيفة الحالة الجنائية الفيش الجنائي

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