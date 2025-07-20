رشاد عبدالغني: إحباط الداخلية لمخطط "حسم" الإرهابية يعكس مدي الجاهزية واليقظة

أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة الداخلية عن إحباط مخطط إرهابي جديد تقوده حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يعيد التذكير بأن التنظيمات المتطرفة لم تتوقف عن محاولات ضرب استقرار الدولة المصرية، وأن خطرها ما زال قائماً، وإنها تتحرك في الخفاء وتحت مسميات متغيرة، مشيدا بيقظة رجال الأمن المستمرة والإستراتيجية الاستباقية التى تعمل بها من أجل حماية الدولة .



وأوضح عبدالغني في بيان له اليوم، أن المعطيات التي تم الإعلان عنها تُظهر أن الجماعة الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف منشآت حيوية، مما يدل على أن محاولات استهداف البنية الأساسية والمؤسسات الأمنية ما زالت مستمرة، بدعم خارجي مباشر، مشيرًا إلى أن التحرك السريع من وزارة الداخلية يعكس حجم الجاهزية والكفاءة في التعامل مع التهديدات المعقدة.



وأضاف عبدالغني ، أن اختيار العناصر الإرهابية التمركز داخل مناطق سكنية مكتظة، مثلما حدث في منطقة بولاق الدكرور، يؤكد أن تلك الجماعات لا تتورع عن تعريض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يجعل التعامل الأمني السريع أمرًا حتميا، مؤكدًا أن ما جرى من تحرك استباقي أنقذ الوطن من كارثة محققة.



وتقدم القيادي بحزب مستقبل وطن ، بخالص التعازي لأسرة المواطن الذي استشهد أثناء الحادث، وعبّر عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصاب من رجال الشرطة، مشددًا على أن هذه الدماء الطاهرة تمثل ثمنًا يدفعه الوطن من أجل أن تبقى رايته مرفوعة، وأن الشعب المصري يدرك طبيعة المعركة التي تخوضها الدولة ضد الإرهاب.



واختتم رشاد عبدالغني بيانه بدعوة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تماسكًا مجتمعيًا حقيقيًا، وتكاتفًا خلف أجهزة الدولة، وتجريمًا صارمًا لكل من يدعم أو يبرر الفكر الإرهابي بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن وعي المصريين هو الحصن الأول لمواجهة كل محاولات الهدم والتخريب.