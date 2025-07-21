قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها
ألمانيا: عمل مكثف مع فرنسا وبريطانيا لإيجاد حل دبلوماسي دائم للملف النووي الإيراني
لا علاقة له بالرجولة.. هناء تطلب الخلع: وضع كاميرات في غرفتي لابتزازي
مدبولي: دعم الاستثمارات في قطاع التعدين وإتاحة المزيد من التيسيرات.. نواب: خطوة استراتيجية لتعظيم العوائد القومية ومواجهة التقلبات الاقتصادية
الزمالك يتراجع عن خطة ظهور شيكابالا إعلاميًا عبر قناة النادي.. اعرف السبب
المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات
بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة
الإعلام الإسرائيلي يكشف خطة رئيس أركان الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة
قوة إسرائيلية تختطف مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في غزة.. تفاصيل
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الاثنين.. أخبار تهمك
عبدالحميد معالي يصل القاهرة للانضمام لـ الزمالك
بعد فشل جناحي الخارج.. الإخوان تدفع بورقة العنف مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معاش ربات البيوت 2025 بدون وظيفة

معاش
معاش
محمد غالي

في خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة اقتصاديا، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019 للنساء غير العاملات، وعلى رأسهن ربات البيوت، فرصة الحصول على معاش شهري دون الحاجة إلى وظيفة أو الانضمام لسوق العمل الرسمي، وذلك عبر نظام اشتراك اختياري في التأمينات الاجتماعية.

منظومة تأمينية تدعم الأسرة وتضمن الاستقرار

لا تقتصر فائدة هذا النظام على السيدة المشتركة فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرتها في حال تعرضها لعجز كلي أو في حالة الوفاة، مما يضمن استقرارا ماليا طويل الأمد ويقلل من اعتماد الأسرة على المساعدات الموسمية أو الدعم غير الرسمي. 

ويعد هذا التوجه أحد محاور خطة الدولة لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة للفئات الأقل دخلا وخاصة في القرى والمناطق النائية.

دعم الشمول التأميني للسيدات غير العاملات

يأتي نظام معاش ربات البيوت في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الشمول التأميني ودمج فئات جديدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية. 

ويتميز بسهولة إجراءات الاشتراك وعدم الحاجة لتقديم مستندات معقدة أو إثبات وظيفة، وهو ما يشجع آلاف النساء على الانضمام إلى النظام دون عوائق بيروقراطية.

شروط الاشتراك في معاش ربات البيوت 2025

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للاستفادة من النظام، وجاءت على النحو التالي
أن تكون السيدة مصرية الجنسية
يتراوح عمرها بين 18 و45 سنة وقت التقديم
عدم وجود أي اشتراك تأميني سابق
الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية بانتظام
استكمال فترة اشتراك لا تقل عن 180 شهرا أي 15 سنة
لا يتم صرف المعاش إلا بعد الوصول إلى المدة القانونية المنصوص عليها

قيمة الاشتراك الشهري

بلغت قيمة الاشتراك الشهري 207 جنيهات فقط أي ما يعادل نحو 7 جنيهات يوميا وهي تكلفة بسيطة تتناسب مع دخول شريحة كبيرة من السيدات خاصة في المناطق الريفية والعشوائية. وأكدت الهيئة أن انتظام السداد هو الضمان الأساسي للحصول على المعاش سواء عند التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.

الفئات الأخرى المستفيدة من النظام

لا يقتصر النظام على ربات البيوت فقط بل يشمل فئات نسائية أخرى منها
محفظات القرآن الكريم
النساء العاملات في المهن غير المنتظمة
السيدات اللاتي توقفن عن العمل لأسباب صحية أو اجتماعية دون أن يكون لديهن اشتراك تأميني سابق

خطوات الاشتراك في النظام

يمكن لأي سيدة ترغب في الاشتراك التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقديم طلب الاشتراك الاختياري مصحوبا بصورة من بطاقة الرقم القومي ويتم بدء حساب الاشتراك من تاريخ الموافقة الرسمية على الطلب

معاش

دعم حقيقي لاستقلال المرأة وأمان الأسرة

يمثل معاش ربات البيوت بدون وظيفة خطوة نوعية نحو تمكين المرأة المصرية ماديا ومنحها الأمان المالي بعيدا عن تقلبات الحياة أو فقدان المعيل كما يسهم في الحد من الفقر ويعزز دور المرأة كشريك رئيسي في بناء مجتمع أكثر استقرارا وأمانا اقتصاديا واجتماعيا

ربات البيوت معاش معاش ربات البيوت صرف المعاش الحصول علي معاش ربات البيوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

قبل قطع الخدمة لعدم السداد.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2025

ترشيحاتنا

فات الميعاد

فات الميعاد الحلقة 28.. أحمد مجدي يتقدم ببلاغ ضد أسماء أبو اليزيد

محاكمة السيد آرثر ميلر لـ يوسف المنصور تنافس في المهرجان القومي للمسرح

محاكمة السيد آرثر ميلر لـ يوسف المنصور تنافس في المهرجان القومي للمسرح

جائزة خيري شلبي

5 روايات في القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025

بالصور

بتكلفة 10ملايين جنيه.. إنشاء كوبرى جديد لخدمة أهالي ابو حماد

الشرقية
الشرقية
الشرقية

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.
طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي

سائقو فولفو العالمية يستغيثون: تعاني من مشاكل تتعلق بالسلامة

فولفو
فولفو
فولفو

فيديو

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

مها الصغير

كلمتين بقولهم لنفسي .. أول تعليق للمذيعة مها الصغير بعد أزمة اللوحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد