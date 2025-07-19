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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق دبلوم الصنايع 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق دبلوم الصنايع ٢٠٢٥
تنسيق دبلوم الصنايع ٢٠٢٥
محمد غالي

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان تفاصيل تنسيق دبلوم الصنايع 2025 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 – 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة المؤشرات الأولية للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة المتاحة لطلاب التعليم الفني الصناعي.

تقدم معاهد الصنايع

موعد بدء تنسيق دبلوم الصنايع 2025

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق الدبلومات الفنية سيبدأ خلال المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة.

 ومن المقرر أن يفتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية خلال النصف الثاني من أغسطس 2025، ويستمر لمدة أسبوع تقريبا.

وسيتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:
www.tansik.digital.gov.eg

المؤشرات الأولية لتنسيق دبلوم الصنايع 2025 نظام 3 سنوات

وفقا للمعدلات المتوقعة بناء على نتائج الطلاب، تشير المؤشرات الأولية إلى أن الحد الأدنى المتوقع للقبول سيكون كالتالي:
من 85% إلى 95%: لكليات الهندسة، التعليم الصناعي، التكنولوجيا والتعليم.
من 70% إلى 80%: للمعاهد الفنية الحكومية.
60% فأكثر: للقبول في المعاهد الخاصة والكليات التكنولوجية الحديثة.

ويشترط على الطلاب اجتياز اختبارات القدرات لبعض الكليات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتخصص كل طالب.

تنسيق دبلوم الصنايع 2025 نظام 5 سنوات

بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم صنايع 5 سنوات، فإن فرصهم في الالتحاق بكليات القمة تكون أعلى، وتشمل الكليات المتاحة:
كليات الهندسة بجميع الجامعات الحكومية.
كليات التكنولوجيا والتعليم.
كليات التعليم الصناعي.
الكليات التكنولوجية الحديثة التابعة لوزارة التعليم العالي.
المعاهد العليا الحكومية والخاصة المعتمدة.

الأوراق المطلوبة لتنسيق دبلوم الصنايع 2025

عند التوجه لتقديم أوراق التنسيق، يشترط تجهيز المستندات التالية:
أصل شهادة النجاح (الدبلوم الفني).
أصل شهادة الميلاد.
صورة بطاقة الرقم القومي.
استمارة 100 تنسيق من البريد.
عدد 6 صور شخصية حديثة.
استمارة المجموع الاعتباري (لخريجي مدارس اللغات إن وجدت).

نصائح مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات


مراجعة قائمة الكليات والمعاهد المتاحة جيدا حسب التخصص.
التأكد من إدخال البيانات بدقة لتفادي أية مشكلات في التسجيل.
متابعة موقع التنسيق الإلكتروني بشكل يومي للحصول على آخر التحديثات والتعليمات.
التواصل مع المدرسة أو الإدارة التعليمية في حالة وجود أي استفسار حول المجموع أو الأوراق.

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