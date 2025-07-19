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أفضل كليات ومعاهد دبلوم الصنايع 3 سنوات 2025.. شروط التقديم والرابط الرسمي للتنسيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل كليات ومعاهد دبلوم الصنايع 3 سنوات 2025.. شروط التقديم والرابط الرسمي للتنسيق

تقديم المعاهد
تقديم المعاهد
محمد غالي

يبحث طلاب التعليم الفني، بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، خاصة طلاب دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات، عن أفضل الكليات والمعاهد المتاحة لهم هذا العام، بالتزامن مع قرب فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق دبلوم الصنايع 2025.. شروط الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات في تخصصات (الصناعي – الصناعي شعبة ترميم آثار – التجاري – الزراعي – الموسيقي – الخدمات الصحية)، وكذلك طلاب المعاهد الفنية فوق المتوسطة وخريجي نظام الخمس سنوات، يمكنهم التقديم على مكتب التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، بشرط استيفاء الضوابط التالية:
الحصول على 70% على الأقل لطلاب نظام 3 سنوات.
الحصول على 75% فأكثر لطلاب المعاهد الفنية أو الخمس سنوات.
اجتياز اختبارات القدرات لبعض البرامج والكليات حسب التخصص.
الالتزام بالتوزيع الجغرافي ولائحة كل كلية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025

خصصت وزارة التعليم العالي رابطا رسميا لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، ويمكن الدخول عليه عبر الرابط التالي:
www.tansik.digital.gov.eg
وذلك فور إعلان فتح باب التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة.

أفضل الكليات والمعاهد لطلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات 2025

يستطيع الطلاب التقديم للعديد من الكليات والمعاهد التي تقبل حملة دبلوم الصنايع، وتشمل:
كليات التربية النوعية والتربية شعبة التعليم الصناعي
كليات الزراعة والسياحة والفنادق
كليات الخدمة الاجتماعية والتكنولوجيا والتعليم
كليات الفنون الجميلة والتطبيقية (بشروط واختبارات قدرات)
كلية الآثار (لشعبة ترميم الآثار)

كما توجد مجموعة كبيرة من المعاهد الفنية والهندسية، مثل:
المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا في الفيوم، المنوفية، التجمع الخامس، طنطا، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، أسيوط، المنصورة، الزقازيق.
المعاهد التكنولوجية في العاشر من رمضان، طريق سقارة، سموحة، القاهرة الجديدة، 15 مايو، بني سويف، وغيرها.
المعاهد الفنية الصحية في طنطا، المنصورة، بنها، أسوان، الوادي الجديد.

 

معاهد الإدارة والعلوم التجارية والمحاسبة

وبجانب المسار الفني والهندسي، يتاح لطلاب دبلوم الصنايع التقديم إلى:
المعاهد العليا للإدارة والسكرتارية والعلوم الإدارية في القاهرة، أسيوط، الزقازيق، رأس البر، المعادي، الفيوم.
المعاهد العليا للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بمدينة الشروق، دمياط، المحلة، العاشر من رمضان، سوهاج.
معاهد التكنولوجيا العمالية في أسيوط، الإسماعيلية، أسوان، مرسى مطروح (بمصروفات).

وتشمل هذه المعاهد تخصصات متعددة في إدارة الأعمال، المحاسبة، نظم المعلومات، العلاقات الصناعية، والتجارة الإلكترونية، وتعد فرصة جيدة للطلاب لاستكمال دراستهم والحصول على مؤهلات جامعية.

معاهد

خطوات التقديم على تنسيق دبلوم الصنايع 2025
    

1.    الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عند فتح باب التقديم.
    2.    إدخال بيانات الطالب بدقة (رقم الجلوس – الرقم السري).
    3.    تسجيل الرغبات وفق التوزيع الجغرافي والمجموع.
    4.    طباعة إيصال تسجيل الرغبات.

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