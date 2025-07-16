بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام

شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور "لوكا كوستا "الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للحام بإيطاليا (IIW)، افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للحام والتجميع، بمنطقة حلوان، ذلك الصرح التدريبي الذي تم تأسيسه ببرامج متطورة ورؤية علمية واضحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتحقيق التدريب من أجل المستقبل في مجالات الإدارة الآلية لعمليات التصنيع، والرقمنة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

شهد مراسم الإفتتاح عددا من المسئولين والشخصيات المعنية بقطاعات الصناعة والتعليم الفني والتدريب.



أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " خلال فعاليات افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للحام والتجميع، عن اعتزازه بتعاون الهيئة العربية للتصنيع مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا

(IIW)، وذلك لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية وتدريبية للمتدربين, موضحا أن أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للحام والتجميع, معتمدة دوليا من المعهد الدولي للحام.



وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أننا نستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال تكنولوجيا اللحام والتجميع وفقًا لأعلى المعايير الدولية ومنح شهادات إعتماد للمتدربين, القادرين علي الإبتكار والإبداع في مجالات التصنيع والذي نستهدف من خلاله أن نصل بمستوي التصنيع المحلي لأعلى مستويات التنافسية العالمية.

نشاط اللحام يعد من المهن والمهارات الحاكمة



وأضاف أن نشاط اللحام يعد من المهن والمهارات الحاكمة بالصناعة التى تتطلب المهارة والإعتمادية للحامين الممارسين للعمل لإرتباطها بالصناعات الثقيلة والمتطورة القائمة بالهيئة العربية للتصنيع مثل عربات القطارات ومترو الأنفاق والمركبات والطائرات والصناعات المعدنية والصناعات الدفاعية .



وأشار إلي تطوير وتجهيز الأكاديمية بماكينات ومعدات تعمل بالتحكم الرقمي عالية الجودة بمختلف أنواعها وأجهزة تحكم متعددة الأنظمة للتأهيل ورفع كفاءة العاملين، فضلا عن أن البرامج التدريبية صممت بشكل إحترافي لتشمل تدريباً نظرياً وعملياً على تقنيات اللحام من خلال ثلاث مستويات مهارية ( أساسى / متقدم / إحترافى ) وذلك داخل معامل مجهزة بأحدث المعدات التي تحاكي بيئات العمل الفعلية .

إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية



ونوه إلى أنه بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى تم إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال اللحام تضُمها هذه الأكاديمية لتخريج جيل من اللحامين المتخصصين فى كافة أنواع اللحام و بصورة إحترافية.



وأعرب عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع أن تكون مركزا وطنيا يمثل جمهورية مصر العربية لتدريب جميع العاملين بالصناعة والدول الشقيقة والصديقة في مجال تكنولوجيا اللحام والتجميع وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي, مما يسهم في تحقيق الهدف المنشود من تطبيق آليات الثورة الصناعية الرابعة في جميع قطاعات الصناعة المصرية.