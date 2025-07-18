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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني في العاشر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

الدكتور أيمن عاشور يؤكد:

• مذكرة التفاهم نموذج للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين

• الشراكة بين "تطوير التعليم" و"مصر الخير" و"جايكا" تدعم التعليم التكنولوجي وفق رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة

• دعم طلاب "معهد الكوزن" خطوة نحو تعزيز التعليم التكنولوجي والتطبيقي في مصر

 

شهد الدكتور .أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ومؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. 

 وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون المشترك في تقديم دعم سنوي لعدد100 طالب من طلاب معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بدءًا من العام الأكاديمي 2025/2026، من خلال تقديم منح جزئية تخصص لدعم الطلاب المتميزين، والأكثر احتياجًا.

ووقع مذكرة التفاهم كل من د.رشا سعد شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم، ود.محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع مؤسسة مصر الخير يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين من أجل دعم التعليم التكنولوجي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في دعم طلاب معهد الكوزن المصري الياباني (EJ-KOSEN)، الذي يعد أحد الصروح الواعدة في مجال التعليم التطبيقي والتكنولوجي بالشراكة مع الجانب الياباني، وبما يعزز من قدرات شبابنا، ويدعم الطلاب المتميزين والفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تطلعه إلى المزيد من هذه المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة للتنمية، وبناء الإنسان المصري.

ومن جانبها، أكدت د.رشا شرف أهمية توقيع مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار جهود صندوق تطوير التعليم لتطوير العملية التعليمية في مختلف المراحل والمستويات، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على تقديم مبادرات مبتكرة، ودعم المشاريع التي تسهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية، مع التركيز على بناء نظام تعليمي مستدام وشامل يواكب متطلبات العصر، مؤكدة أن تنمية مهارات الشباب، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في التعليم يمثلان أحد المحاور الرئيسة التي يوليها الصندوق أولوية في إطار خطته الإستراتيجية.

ومن جانبه، أوضح د.محمد رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تسعى باستمرار إلى دعم الجامعات  والمؤسسات العلمية والأكاديمية، انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها التي تركز على بناء الإنسان، من خلال العمل في خدمة وتطوير المجتمع في مختلف القطاعات التنموية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل في مجالات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والبحث العلمي، والتكافل الاجتماعي، والتنمية المتكاملة، ومناحي الحياة المختلفة، وأشار إلى أن المؤسسة حصلت على جائزة اليونسكو في تعليم الفتيات؛ تقديرًا لجهودها في هذا المجال، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل انطلاقة جديدة نحو دعم الطلاب المصريين، لاسيما من المتفوقين والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الدعم الكبير للطلاب من جنسيات أخرى، خاصة الفلسطينيين، والسودانيين، واليمنيين.

 حضر مراسم التوقيع د.هاني هلال الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP) ووزير التعليم العالي الأسبق، ود.صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد من ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وممثلي صندوق تطوير التعليم، ومؤسسة "مصر الخير.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

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