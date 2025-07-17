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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يكرم الفريق الإعلامي بالوزارة تقديرًا لإسهاماته

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فريق الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة؛ تقديرًا لما حققته المنظومة الإعلامية للوزارة من أداء متميز خلال الفترة الماضية، ودورها في تطوير أدوات التواصل الرقمي وتعزيز التفاعل مع جمهور الوزارة.

وأشاد الوزير بالتطور الملحوظ في أداء الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، خاصة فيما يتعلق برصد ما يُثار من قضايا وملفات تخص التعليم العالي والجامعات، وسرعة التعامل مع استفسارات الجمهور، والمتابعة اللحظية لما يتم تداوله إعلاميًا وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح أن هذا التكريم يُعبر عن تقدير الوزارة للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي في دعم الصورة المؤسسية، وإبراز جهود التطوير التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد شهدت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطورا ملحوظا ، حيث سجلت أكثر من ١٠ ملايين مشاهدة خلال ٢٨ يومًا فقط، بنسبة نمو بلغت ٢٦٪؜ مقارنة بالفترة السابقة.

شهد التكريم الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، الذي أكد أن هذا النجاح يعكس العمل الجماعي داخل المكتب، والحرص على تنوع وتطوير المحتوى الإعلامي من بيانات صحفية وفيديوهات توعوية، وإنفوجرافات تفاعلية، ومسابقات، وتقارير حصاد دورية ، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح في الجامعات والمراكز البحثية، وسرعة التفاعل مع الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، إضافة إلى التنسيق والتعاون الجيد مع إدارات الإعلام بالجامعات في ملفات تنمية الوعي والتواصل مع الطلاب، ونجاح حملات التوعية التي نظمتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي ، والتسويق الجيد لمنظومة التعليم العالي والمشروعات القومية التي نجحت الوزارة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وكذلك التسويق للتطور الذي شهدته الجامعات المصرية على مستوى التصنيف الدولي، وتدويل التعليم المصري للخارج.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن هذا التكريم يُمثل حافزًا قويًا لمواصلة تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، بما يُسهم في دعم مكانة التعليم العالي المصري محليًا ودوليًا.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

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