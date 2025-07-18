مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة ونسب القبول

مع اقتراب موعد تنسيق الجامعات، يترقب طلاب التعليم الفني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ، لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لهم، سواء كانوا من الحاصلين على دبلوم الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، بهدف استكمال مسيرتهم التعليمية والحصول على مؤهل عالٍ.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة، وإعلان نتائج الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب متابعة تفاصيل التنسيق، ومتابعة كافة التعليمات عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025 الرسمي، الذي يتم تفعيله في الموعد المحدد لاستقبال رغبات الطلاب، بحسب الضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات. https://tansik.digital.gov.eg/application/

الأوراق المطلوبة للتقديم بعد التنسيق

يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة التنسيق تقديم المستندات التالية:

أصل استمارة النجاح في شهادة الدبلوم الفني

أصل شهادة الميلاد

عدد 6 صور شخصية

صورة بطاقة الرقم القومي

نموذج 6 جند للذكور

الفئات المشمولة في تنسيق الدبلومات الفنية

يشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 الطلاب الحاصلين على:

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)

دبلوم المعاهد الفنية الصحية والتمريض

دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية

وتبدأ فرص القبول في التنسيق من 60% بالنسبة لغالبية الدبلومات، وترتفع إلى 75% بالنسبة للتمريض والصحة.

نسبة القبول في الكليات من طلاب الدبلومات الفنية

أوضح المجلس الأعلى للجامعات أن نسبة المقبولين من طلاب الدبلومات الفنية بالكليات الحكومية لا تتجاوز 10% من إجمالي المقبولين، وتوزع كالتالي:

الثلثان من طلاب نظام 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية

الثلث من طلاب نظام 3 سنوات

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

من أبرز الكليات والمعاهد التي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بها:

كلية الهندسة (لخريجي نظام 5 سنوات بنسبة 10%)

كليات التعليم الصناعي

كليات التكنولوجيا والتعليم

كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات

كلية الفنون الجميلة (قسم عمارة وديكور بشروط اختبارات قدرات)

كليات التجارة انتظام وانتساب موجه

كليات الزراعة

كليات السياحة والفنادق

كليات التكنولوجيا والتنمية

المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة

المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والزراعية

المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي

المعاهد الخاصة (الهندسية – الإدارية – الفنية)

المؤشرات الأولية لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

تشير المؤشرات الأولية إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2025 سيتقارب إلى حد كبير مع تنسيق العام الماضي، والذي بدأت فيه نسب القبول من 60% في أغلب الدبلومات، وتراوحت بين 65% و75% في بعض البرامج الصحية والاجتماعية المتخصصة.

وللاطلاع على المؤشرات الرسمية لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومقارنتها بالأعوام السابقة، يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط المخصص لذلك فور إتاحته من وزارة التعليم العالي.