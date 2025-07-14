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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالي، خلال العام الدراسي الجديد، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي:رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:

-استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية.

-أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

-6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

-صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية

-نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

الفئات التي يشملها تنسيق الدبلومات الفنية

يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الطلاب الحاصلين على دبلوم نظامي 3 و5 سنوات، دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر، وكذلك دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات.

ويتضمن التنسيق أيضًا طلاب دبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، ويشمل:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر.

ويتقدم الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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